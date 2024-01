Iliad costa 9 EURO al mese, ci sono 180 GIGA con una sorpresa

Iliad continua a dominare e la sua idea di offerte mobili è quella predominante attualmente nel mondo della telefonia mobile.

La dimostrazione finale è stata data dall’ultima soluzione lanciata sul sito ufficiale, quella migliore. Già nel 2023 infatti gli utenti avevano potuto dare un’occhiata alla nuova Flash, che sarebbe dovuta terminare prima di questo periodo, ma in effetti è ancora disponibile. Cosa serve per sottoscriverla? Nulla, se non i tempi giusti, in quanto sta per scadere, e 9,99 € al mese che peraltro dureranno per sempre senza mai scadere.

Iliad: le migliori offerte sono ancora disponibili, ecco la Flash 180

Non serve dare ancora spiegazioni su quanto sia interessante scegliere un’offerta di Iliad, gestore che vanta più caratteristiche. La prima in assoluto è quella di offrire grande qualità, siccome la sua rete è una delle migliori. La seconda sta nella quantità dei contenuti, praticamente ineguagliabile dagli altri gestori mobili. La terza peculiarità di cui questo gestore gode è poi la convenienza, rappresentata dai prezzi di vendita bassissimi.

Oggi si parla dell’ultima soluzione, quella lanciata durante lo scorso mese di dicembre che è ancora disponibile per qualche giorno. La Flash 180 è ancora lì sul sito ufficiale ed offre tanti contenuti per un prezzo irrisorio. Bastano infatti solo 9,99 € per poter portare a casa ogni mese minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 180 giga. La connessione sarà in 5G, peraltro gratis senza costi aggiuntivi futuri.

Ricordiamo che c’è un costo di attivazione da pagare che è pari a quello dell’offerta stessa, per cui la prima ricarica sarà necessariamente di 20 €.