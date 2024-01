Monete e SIM RARISSIME, potreste avere un tesoro nel cassetto di casa

Sono moltissimi i collezionisti che girano vari posti per provare a cercare le monete o le schede SIM che potrebbero essere utili. Si tratta di oggetti che hanno un apparente valore ma che in realtà ne nascondono un altro. Bisogna trovarsi ovviamente di fronte a quegli esemplari rari, quelli ricercati da molte altre persone.

Spesso però può capitare di trovare tutto ciò all’interno di un vecchio cassetto a casa propria, magari dimenticando di aver conservato qualcosa di utile. Non tutti però sanno che si possono trovare delle monete che possono valere migliaia di euro, o magari una vecchia scheda Sim con un numero vecchio che possa costare molto. Proprio per questo è meglio conoscere le cose ed è per tale motivo che abbiamo deciso di ricordare a tutti che uno speciale modello della 500 lire potrebbe valere tantissimo.

Monete e SIM, ecco quanto costano le schede e una moneta in particolare

Chiunque dovesse ritrovarsi in possesso di una 500 lire del 1957 con dietro raffigurate le caravelle, potrebbe aver guadagnato migliaia di euro. Una moneta del genere in stato fior di conio può valere anche 12.000 €.

La situazione cambia nel momento in cui si parla delle schede SIM. In base al numero da cui queste sono contraddistinte, la situazione potrebbe cambiare: più si ripetono alcune cifre, più il prezzo sale. Nel caso in cui doveste avere un numero telefonico con questa sequenza (33Y XXXYYYX) potreste essere di fronte ad un probabile numero molto ricercato. Ad un’asta benefica, TIM ha venduto alcuni dei suoi numeri per anche 8000 € l’uno.