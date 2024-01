Winter Promo, ecco tutte le incredibili offerte di GameStop

Gennaio ha dato il via a tutte le promozioni di qualsiasi casa produttrice, senza mancare il rivenditore di videogiochi più famoso al mondo. Stiamo parlando di GameStop. Quest’azienda ha dato il via, con la Winter Promo, ad una vasta scelta di giochi, accessori e altri prodotti, tutti scontati. C’è tempo per recarsi in negozio perché gli sconti termineranno il 14 febbraio.

Una promozione da non sottovalutare di GameStop è senza dubbio l’acquisto di 2 giochi pagando quello meno caro solo 5 euro. Quest’offerta vale soprattutto per i giochi che fanno parte del catalogo. Nei tanti titoli proposti in lista si possiamo trovare (fino a esaurimento scporte) UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi, RoboCop Rogue City, Persona 5 Tactica, Star Ocean The Second Story R, Mortal Kombat 1, Street Fighter 6, Assassin’s Creed: Unity, Assassin’s Creed Odyssey, Assassin’s Creed – The Ezio Collection, Just Dance® 2023 Edition, Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege e tanti altri giochi.

GameStop Winter Promo: ecco tutte le offerte

La Winter Promo però non si limita solo ai giochi ma, come riportato prima, applica i suoi enormi sconti anche su una vasta selezione di accessori per console, cuffie e varie periferiche marcate @Play e Atrix, rispettivamente con il 20%, 25% e 30% di sconto.

I prodotti in promozioni però sono ancora molti, come il merchandise, i peluche, i giochi da tavolo e le action figures. Tutti questi prodotti godono di uno sconto del 40% e della promozione prendi 3 e paghi 2, quindi perché non correre in negozio? un’occasione davvero più unica che rara per avere l’occasione di risparmiare al massimo delle proprie possibilità.