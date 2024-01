A poche ore dall’avvio del CES 2024, Samsung ha tenuto l’evento di lancio per rinnovare la propria famiglia di Smart TV. Le nuove serie potranno contare su molte novità tecniche tra cui l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per la gamma Neo QLED 2024 ma non solo.

Per tutti i device di nuova generazione arriverà una versione aggiornata e rinnovata di Tizen OS. Il sistema operativo proprietario di Samsung fa un ulteriore passo in avanti grazie alle nuove feature dedicate all’esperienza televisiva domestica e all’integrazione dell’ecosistema.

Ricordiamo che Tizen è il sistema operativo proprietario che Samsung utilizza su vari device. Basato su Linux, l’OS può gestire smartphone, smartwatch, smart TV e anche gli elettrodomestici del gruppo. La nuova versione 2024 integra al proprio interno anche le funzionalità di Intelligenza Artificiale di cui gli utenti potranno godere.

Samsung ha presentato al CES 2024 la nuova gamma di Smart TV caratterizzate dal rinnovato TizenOS e dall’ampio utilizzo dell’Intelligenza Artificiale

Infatti, le nuove smart TV proporranno contenuti personalizzati per i vari membri del nucleo familiare. Ad ogni persona si potrà associare un profilo che verrà sempre aggiornato in base ai gusti di visione registrati.

Inoltre, Samsung ha anche rinnovato l’interfaccia TV Plus. Questi cambiamenti renderanno la navigazione più facile ed immediata con la possibilità di raggiungere i propri contenuti preferiti più velocemente. Inoltre, l’IA proporrà i vari canali preferiti come prima opzione per mostrare sempre i contenuti maggiormente apprezzati dagli utenti.

Novità anche dal punto di vista del gaming con la stretta collaborazione tra Samsung e Performance Designed Products (PDP). La partnership ha dato vita ad un controller wireless ottimizzato per il Samsung Gaming Hub con oltre 40 ore di autonomia. Lavorando nell’ecosistema del produttore coreano, il joystick integra anche la possibilità di controllare direttamente la TV.

Per tutti gli amanti della domotica, attraverso il plugin SmartThings Mobile, sarà possibile utilizzare ogni smartphone come un telecomando per la propria TV. L’Ia ritorna anche con la feature Audio Subtitle per generare una guida vocale per i sottotitoli.