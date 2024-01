Va indubbiamente reso noto, ChatGPT, è uno dei software più in voga del momento, nonché il programma di riferimento quando si parla di chatbot con intelligenza artificiale.

Prima dell’avvento di questa applicazione, il mondo dell’AI e delle chatbot in generale, era ancora poco conosciuto e noto; infatti possiamo anche dire con certezza che è uno dei pochissimi software a godere di così tanta fama.

Un riconoscimento importante va fatto ovviamente ad OpenAI, ossia l’azienda statunitense creatrice di questo nuovo modello di linguaggio elettronico.

ChatGPT, occhio a Google!

Nel giro di pochi mesi Google non poteva farsi trovare impreparata e si è mossa con non poca dimestichezza sotto questo campo; difatti, è molto intenzionata ad integrare Bard, il loro chatbot autoprodotto, all’interno di Google Assistant.

La mossa che ha voluto attuare la multinazionale con sede a Mountain View é sicuramente quella di cercare di dare vita a un prodotto in grado di competere ad armi pari con ChatGPT.

OpenAI, come si sta muovendo

L’azienda americana sembra intenzionata a semplificare ancor di più quello che è l’utilizzo del proprio software con AI, cercandolo di ottimizzare al meglio delle proprie possibilità sugli smartphone Android.

Come possiamo ben sapere, inzialmente, ChatGPT era disponibile esclusivamente solo come versione web, e con il passare del tempo si è andati pian piano verso nuovi miglioramenti, come l’integrazione di una propria app mobile del chatbot, presente dalla scorsa estate.

Anche se, dobbiamo ben renderne conto, ad oggi, Google Assistant è ancora un bel passo avanti, anche perché, per poter interagire con l’assistente, basta il semplice utilizzo di un comando vocale o di gesti vari.

Come reagisce l’azienda americana

OpenAI d’altro canto però, sembrerebbe davvero fare sul serio; infatti sarebbe intenzionata nel creare una vera e propria competizione contro l’assistente telefonico per eccellenza.

La multinazionale di Elon Musk è concentratissima nel cercare di rendere ChatGPT un programma di assistenza predefinito per gli smartphone, come quello di Google.

ChatGPT vs Google Assistant, cosa aspettarci

È ormai sotto l’occhio di tutti, siamo nel pieno di una vera e propria competizione che vede come protagonisti principali il colosso Google contro l’aspirante e intraprendente OpenAI.

La novella società statunitense sicuramente farà di tutto per dare battaglia cercherà di semplificare il loro software tramite comodità d’uso e semplicità soprattutto.

Non ci resta altro che attendere nuovi sviluppi, e goderci a pieno l’evolversi di queste due fantastiche applicazioni, che ancora hanno tanto da nascondere e offrirci!