Nella giornata del 4 Gennaio 2024 Epic Games ha deciso di far impazzire i giocatori regalando un gioco clamoroso. Stiamo parlando proprio di Marvel’s Guardians of the Galaxy, il grandissimo gioco ispirato prima ai fumetti e successivamente ai 3 film diretti dai Marvel’s Studios. La promo che vi garantirà il gioco a prezzo 0 è valida fino al giorno 11 Gennaio 2024.

Terminata qualche giorno fa la promozione delle feste in cui Epic Games regalava nel suo store un gioco ogni giorno, la società non si è risparmiata, regalandoci un gioco veramente grande.

Scopriamo il nuovo titolo reso gratuito da Epic Games per una settimana

Marvel’s Guardians of the Galaxy è un videogioco action-adventure sviluppato da Eidos Montréal e pubblicato da Square Enix. Il gioco è stato pubblicato nel 2021 per Ps4 e PS5, Xbox e PC, oltre che su Nintendo Switch. E’ stato candidato a ben 9 premi ai The Game Awards nel 2021 e nel 2022, e ne ha vinto uno, precisamente il The Game Award alla miglior narrativa.

“Con i Guardiani al tuo fianco, impartisci gli ordini per schiacciare gli avversari con attacchi personalizzati. La banda di leggendari disadattati che hai appena messo insieme dovrà salvare l’universo in un’interpretazione inedita ma fedele dei Guardiani della Galassia”. Così si pronuncia la casa di produzione sul suo sito. Il gioco propone un mondo vasto e interamente esplorabile, ricco di avventure e con una trama nuova ma ricca di riferimenti e citazioni all’universo cinematografico che ci ha appassionato un po’ tutti.



Epic Games si è davvero superata questa volta e siamo sicuri che la compagnia è pronta a stupirci ancora in futuro. Pertanto vi raccomandiamo di rimanere aggiornati sulle nostre pagine per qualsiasi novità.