La famiglia Galaxy S24 diventerà ufficiale il prossimo 17 gennaio. Samsung solleverà il sipario sulla serie di flagship svelando definitivamente le caratteristiche hardware e software dei nuovi device.

Le indiscrezioni emerse in questi giorni hanno permesso di scoprire gran parte della scheda tecnica della famiglia Galaxy S24. In particolare, abbiamo avuto molti dettagli sul Galaxy S24 Plus e sulla variante Ultra.

Grazie al lavoro dei leaker, possiamo scoprire che Samsung presenterà entrambi i device in due varianti differenti tra loro. La prima sarà spinta dal SoC Exynos 2400 mentre la seconda dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

⭕️The @Snapdragon 8 Gen3 will come to #GalaxyS24Ultra / #GalaxyS24Plus devices

In the countries of the Middle East🔥and most countries of the world

The #GalaxyS24 will only come with Exynos 2400

Don't forget to Retweet and write #GalaxyAi in your tweets#GalaxyUnpacked

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 4, 2024