La data di lancio ufficiale della famiglia Galaxy S24 di Samsung è attesa per il 17 gennaio. Il produttore terrà un evento dedicato ai nuovi flagship e ad altri device tra cui ci aspettiamo tablet, PC, smartwatch e accessori.

In attesa di maggiori dettagli, possiamo scoprire la scheda tecnica completa del Galaxy S24. Le informazioni sono ottenute sommando tutti i leak trapelati in questi giorni, al fine di creare un quadro molto completo del dispositivo.

Il display del Galaxy S24 sarà un Dynamic AMOLED 2X da 6.1 pollici, un pannello dotato di una risoluzione FullHD+ e un refresh rate a 120Hz. Le prestazioni saranno garantite dal System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e dal chipset Exynos 2400.

Scopriamo la scheda tecnica completa del Samsung Galaxy S24. Svelati display, SoC, memoria e prezzo del flagship!

Samsung ha scelto di realizzare due varianti per i diversi mercati, con la soluzione Qualcomm che arriverà negli USA mentre il SoC proprietario sarà quello che vedremo in Italia. Il sistema potrà contare su 8GB di memoria RAM mentre gli utenti potranno scegliere due opzioni per lo storage di sistema: 128 o 256GB.

Passando al comparto fotografico, ci aspettiamo una configurazione composta da tre ottiche. Il sensore principale da 50 megapixel sarà affiancato da una lente ultrawide da 12MP e ad un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico a 3x. La fotocamera principale, invece, sarà da 12MP con ottimizzazione per i selfie e le videochiamate. Alcuni leak indicano che sarà integrata sotto il display per garantire la massima pulizia del design.

La batteria del Galaxy S24 scelta da Samsung avrà una capacità da 4.000mAh mentre il sistema operativo sarà basato su Android 14 con l’interfaccia proprietaria One UI. Il prezzo di lancio sarà più basso di quanto inizialmente previsto per rendere competitivo il device agli occhi dei consumatori.