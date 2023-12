La famiglia Samsung Galaxy S24 farà il proprio debutto ufficiale il prossimo 17 gennaio. Il produttore coreano ha già fissato la data dell’evento Galaxy Unpacked, durante il quale solleverà il sipario sui tre device che comporranno la famiglia di flagship.

La variante intermedia dei tre dispositivi sarà il Galaxy S24 Plus. Tuttavia, questo smartphone avrà molti più punti in comune con la variante base che con la versione Ultra. Infatti, possiamo considerare questo device come una versione potenziata del flagship che da il nome alla famiglia.

Il display sarà un Dynamic AMOLED 2X da 6.5 pollici con una risoluzione FullHD+ e un valore di refresh rate a 120Hz. Come per la variante base, anche su questo device troveremo due diversi chipset, lo Snapdragon 8 Gen 3 o l’Exynos 2400.

Proviamo a scoprire le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S24 Plus unendo tutte le indiscrezioni trapelate fino ad ora

L’una o l’latra soluzione arriveranno sui device a seconda del mercato di commercializzazione. In Italia, quasi certamente, Samsung porterà la variante SoC Exynos 2400 mentre il chipset Qualcomm arriverà negli Stati Uniti e in Canada. La memoria RAM a disposizione del sistema sarà di 8GB mentre i tagli di memoria interna previsti saranno tre: 128GB, 256GB, 512GB.

Andando ad analizzare il comparto fotografico, il sensore principale da 50MP sarà supportato da un sensore ultra-wide da 12MP e da un teleobiettivo da 10MP dotato di zoom ottico 3x. La fotocamera frontale da 12MP potrebbe essere posizionata sotto il display sancendo una novità assoluta per Samsung.

La batteria avrà una capacità di 4.500mAh e il sistema operativo sarà basato su Android 14. I possibili prezzi di lancio partiranno dal circa 1.150 euro per il mercato Europeo ma resta da capire il prezzo definitivo per l’Italia.