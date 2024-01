In occasione delle festività natalizie, Ho. Mobile, noto operatore virtuale che sfrutta la rete Vodafone, ha deciso di regalare un’esperienza speciale ai nuovi clienti. La promozione, attiva fino al 9 gennaio 2024, offre una ricarica telefonica omaggio di 5 euro a coloro che richiedono la portabilità del proprio numero e utilizzano il codice promozionale #hohoho5euro sul sito ufficiale dell’operatore.

Come ottenere la Ricarica Omaggio di Ho. Mobile

I nuovi clienti Ho. Mobile possono usufruire di questa offerta speciale seguendo alcuni semplici passaggi. Dopo aver richiesto la portabilità del proprio numero di telefono, è necessario inserire il codice promozionale #hohoho5euro nella sezione dedicata sul sito di Ho. Mobile. Per ricevere la ricarica omaggio di 5 euro, sarà fondamentale completare l’attivazione della nuova SIM e effettuare il primo rinnovo mensile successivo alla sottoscrizione dell’offerta.

Una volta soddisfatti i requisiti, Ho. Mobile si impegna ad accreditare i 5 euro omaggio entro 24 ore dall’avvenuto rinnovo mensile. È importante notare che nel caso in cui il cliente decida di cambiare l’offerta Ho. Mobile prima della scadenza del primo mese, il primo rinnovo sarà posticipato al mese successivo, accompagnato dal termine delle 24 ore per l’erogazione della ricarica omaggio.

Ho. Mobile fornisce alcune precisazioni per garantire chiarezza e trasparenza ai propri clienti. La ricarica omaggio non sarà considerata nel prolungamento della vita della SIM, poiché la SIM Ho. sarà poi disattivata in modo automatico dopo che sarà passato un anno dall’aver effettuato l’ultima ricarica. Questo significa che, nonostante la generosa ricarica di 5 euro, i clienti dovrebbero tenere presente la data dell’ultima ricarica per evitare la disattivazione della SIM.

La promozione non è l’unico vantaggio offerto da Ho. Mobile. Sul sito ufficiale dell’operatore è possibile esplorare una varietà di tariffe adatte a diverse esigenze, tra cui pacchetti con Giga illimitati, minuti e SMS inclusi a prezzi competitivi. Inoltre, l’opportunità di attivare la SIM gratuitamente e godere di condizioni vantaggiose rende Ho. Mobile una scelta interessante per chi cerca soluzioni convenienti nel settore delle telecomunicazioni.

La promozione natalizia di Ho. Mobile con la ricarica telefonica omaggio è un gesto apprezzato che riconosce l’importanza dei clienti. Regalando vantaggi speciali, Ho. Mobile dimostra la sua attenzione ai clienti nuovi e esistenti, consolidando la sua posizione come operatore virtuale dinamico e orientato al cliente sul mercato italiano delle telecomunicazioni. La promo scadrà a breve, precisamente il 9 gennaio.