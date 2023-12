ho. Mobile è FORTISSIMA, l'offerta da 300 GIGA quasi gratis

ho. Mobile vuole continuare a stupire ed è per questo motivo che ha tenuto disponibile la sua promo migliore.

Questa è in bella mostra sul sito ufficiale, dove è possibile notare tutti i dettagli in merito. Il prezzo è basso e c’è veramente di tutto al suo interno.

ho. Mobile lancia la sua promo con 300 giga al mese: ecco quanto costa

Questa promo, chiamata 300 giga, che al suo interno include anche minuti ed SMS senza limiti, permette ad oggi il più grande quantitativo di giga con un prezzo di questo genere.

L’offerta in questione ha un costo di 10,99 € al mese senza alcun costo nascosto. Ricordiamo infatti che l’attivazione è gratuita così come anche la scheda Sim che arriverà a casa vostra. La prima ricarica sarà dunque da 11 € proprio per il primo rinnovo.

L’offerta in questione è disponibile per tutti gli utenti che provengono da alcuni gestori. Più in particolare ho. Mobile la destina a chi viene da Iliad, Fastweb, Poste Mobile ed altri provider.

Quello che il famoso gestore virtuale include nelle sue offerte è risaputo. Gli utenti sanno di avere tutto quel che serve, compresa la navigazione in hotspot, la rete 4G fino a 30 Mbps, il trasferimento di chiamata, l’avviso di chiamata, il numero dedicato per il credito residuo e la possibilità di far ripartire i propri giga con 9,99 €.

C’è anche un’altra grande novità per tutti gli utenti: si possono ottenere 5 € in omaggio sotto forma di ricarica. Per ricevere questo regalo, bisogna entrare in ho. Mobile digitando il codice #hohoho5euro. In fase di acquisto della propria offerta online, servirà inserire il codice in questione, ma c’è tempo solo fino al prossimo 9 gennaio. Dopo aver effettuato tutta l’operazione, la ricarica verrà accreditata al primo rinnovo.