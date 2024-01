Fastweb Casa è affermato come uno dei migliori operatori di rete fissa in Italia, distinto non solo per le sue prestazioni di alto livello, ma anche per l’attenzione dedicata ai suoi già clienti. A differenza di molti altri fornitori, il gestore offre agli utenti già clienti la possibilità di accedere a connessioni di livello superiore senza alcun aumento di prezzo, un segno tangibile dell’impegno dell’operatore nel soddisfare qualunque esigenza.

Fastweb Casa rompe gli schemi, garantendo che sia i nuovi clienti che coloro che sono già connessi possano beneficiare delle stesse tariffe di connessione ad alte prestazioni. Questo approccio senza distinzioni offre agli utenti l’opportunità di sfruttare al massimo la rete Fastweb senza dover affrontare costi aggiuntivi o penali. Un elemento distintivo delle offerte Fastweb Casa è la possibilità di sperimentare la connessione per trenta giorni. Questo permette agli utenti di valutare la qualità della connessione in termini di prestazioni, stabilità e latenza.

Prova Fastweb Gratuitamente per 30 Giorni

Nel caso in cui un cliente non sia soddisfatto entro questo periodo, è possibile richiedere il recesso online senza incorrere in costi aggiuntivi o penali, garantendo una flessibilità unica nel settore. Fastweb Casa offre diverse opzioni di connessione, tra cui la fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) con tecnologia GPON. Questa tecnologia consente velocità di navigazione impressionanti in tutto il territorio italiano, rendendo Fastweb il leader nazionale secondo la società di analisi nPerf.

In alternativa, è possibile optare per la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) con velocità fino a 300 Mbps in download, a seconda della distanza dalla cabina stradale. A partire da questo gennaio, i già clienti possono accedere a nuove offerte, tra cui Fastweb Casa Light. Questo piano include una navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate convenienti, attivazione inclusa, e il modem FASTGate. Il tutto a un prezzo competitivo di 27,95 euro al mese senza vincoli contrattuali.

Il modem Internet Box NeXXt è incluso gratuitamente in comodato d’uso e supporta il Wi-Fi 6 per garantire una connessione stabile e veloce in ogni situazione. Con l’integrazione dell’assistente personale Alexa di Amazon, il router diventa ancora più versatile, consentendo ai clienti di controllare il router con comandi vocali. Fastweb Casa propone diverse opzioni aggiuntive per migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti. Con un costo aggiuntivo di 3 euro al mese, è possibile aggiungere un Wi-Fi Extender per estendere la portata del segnale. In alternativa, l’opzione Plus offre benefici come Assistenza Plus, sconti su prodotti e servizi, e la possibilità di partecipare a UpParty per vincere premi interessanti.