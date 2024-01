Rockstar Games aggiorna settimanalmente GTA Online al fine di offrire ai giocatori contenuti sempre nuovi e divertenti. Il titolo multiplayer attira ancora tantissimi utenti e per questo viene costantemente supportato.

Come svelato dal blog ufficiale di Rockstar Games, le novità in arrivo su GTA Online questa settimana sono molto interessanti. In particolare, la software house ha introdotto una nuova modalità di gioco pensata per gli appassionati di animali.

Infatti, con il precedente update, il team di sviluppo ha portato anche su GTA Online gli animali selvatici. Girando per la mappa sarà possibile incontrare linci, cervi, cani e tanti altri animali.

Rockstar Games ha aggiornato GTA Online introducendo una serie di attività inedite e tante gradite novità di gameplay

Proprio per celebrare questa introduzione, i giocatori PlayStation 5 e Xbox Series X|S potranno divertirsi a fotografare gli animali liberi nel loro habitat. Ogni giorno ci saranno tre diversi animali da fotografare come trofeo giornaliero. Gli animali andranno scovati nella mappa oppure visitando la LS Tourist Board nella Contea di Blaine.

Inoltre, presso Warstock Cache & Carry, sarà possibile acquistare la Declasse Park Ranger. Si tratta della vettura ufficiale dei San Andreas State Park Rangers per diventare un Ranger a tutti gli effetti e preservare la riserva di Chiliad Mountain State Wilderness. Fotografando dieci animali si potrà ottenere la Declasse Park Ranger ad un prezzo scontato, quindi meglio affrettarsi nel completare questa attività inedita.

Rockstar Games ha anche introdotto novità nelle missioni già presenti all’interno di GTA Online. In particolare ha modificato gli Incarichi delle Cabine Telefoniche, riducendo i compensi e i bonus ma al tempo stesso, riducendo anche il tempo di attesa tra un incarico e il successivo.

Gli utenti interessati ad acquisire GTA$ e RP velocemente potranno contare sulle doppie ricompense nelle Gare Acrobatiche. Inoltre, il nuovo update settimanale sancisce il ritorno delle Piante di Peyote. Queste piante saranno sparse per tutta la mappa e permetteranno di di vivere un’esperienza onirica una volta raccolti. Tuttavia, saranno disponibili solo per un periodo limitato terminato il quale verranno rimossi.

Non resta che avviare il gioco e divertirsi con tutte queste novità pensate da Rockstar Games.