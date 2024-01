Corsa alla Luna: 10 Missioni Spaziali in Partenza

Una nuova corsa alla Luna è in ballo, coinvolgendo aziende private e agenzie spaziali. Tra le 10 missioni in partenza, spiccano lander scientifici, progetti di turismo lunare e ambiziosi programmi come Artemis.

Negli ultimi anni, l’interesse per le missioni lunari è cresciuto in modo esponenziale, si parla infatti di una vera e propria corsa verso la Luna. Una corsa che però, non riguarda una competizione tra paesi sviluppati, ma una sfida che coinvolge decine di aziende private, agenzie pubbliche e enti spaziali. La varietà degli attori in gioco è notevole, con progetti che vanno da semplici lander a missioni molto più complesse ed importanti.

Insomma, questa nuova corsa alla Luna non solo testimonia l’avanzamento della tecnologia spaziale, ma apre la strada a nuove scoperte scientifiche e a progetti visionari che coinvolgono sia enti governativi che imprese private.

Obiettivo Luna: Aziende private e agenzie pubbliche si contendono il nostro satellite

Tra i principali progetti che hanno come obiettivo ultimo la Luna, ne possiamo citare in particolare 10. Noti per l’impatto significativo che avranno non solo dal punto di vista scientifico ma anche umano.

1. Peregrine (Astrobotic Technologies)

Inserito nel programma Commercial Lunar Payload Services della NASA, questo lander scientifico sarà lanciato non prima di maggio 2023, con l’obiettivo di studiare l’ambiente lunare e le radiazioni superficiali.

2. Nova-C (Intuitive Machines)

Previsto per giugno 2023, questo lander può trasportare fino a 100 kg di carico e sarà dotato di 7 strumenti scientifici, un rover e due cubesat, allunando nella regione tra il mare serenitatis e il mare crisium.

3. Chandrayaan-3 (ISRO)

La terza missione lunare dell’India mira a dimostrare la capacità di un atterraggio morbido, portando un rover sulla superficie lunare.

4. Luna 25 (Roscosmos)

Prossima missione lunare russa, prevede l’atterraggio presso il cratere Boguslavsky al polo sud della Luna, con l’obiettivo di studiare l’ambiente lunare.

5. Slim (JAXA)

Questo lander dimostrativo giapponese utilizzerà tecnologie di riconoscimento facciale per studiare i crateri lunari durante la discesa sulla Luna.

6. Hakuto-R (iSpace)

Prima missione lunare privata giapponese, con atterraggio previsto nella zona del cratere Atlas nell’area del Mare Frigoris.

7. Chang’e-6 (Cina)

Sesta missione del programma cinese Chang’e, che mira a raccogliere materiale lunare per riportarlo sulla Terra, in previsione di futuri sbarco di taikonauti.

8. Artemis (NASA)

Il programma Artemis, avviato con la missione dimostrativa Artemis 1, si propone di tornare sulla Luna con Artemis 3 nel 2025, con l’ambizioso obiettivo di costruire una base permanente al polo sud lunare.

9. Lunar Gateway (NASA, ESA, JAXA, CSA)

Una stazione orbitante attorno alla Luna che supporterà il programma Artemis, consentendo lo scambio di materiale ed equipaggi tra la Terra e la Luna.

10. DearMoon (SpaceX)

Un progetto di turismo lunare finanziato dal miliardario giapponese Yusaku Maezawa, che utilizzerà una Starship di SpaceX per un volo privato di sei giorni attorno alla Luna, previsto per il 2023.