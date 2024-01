Il 2023 ha segnato un capitolo di successo per Alfa Romeo, la casa automobilistica italiana del Biscione, con una crescita costante che ha visto raddoppiare i volumi e un aumento dello 0,6% della quota di mercato. Nonostante le incertezze che hanno caratterizzato il settore automobilistico, Alfa Romeo ha confermato la sua posizione di leader indiscusso nel comparto premium, consolidando la sua reputazione per l’eleganza, la sportività e l’innovazione.

Tonale, Il C-SUV Premium più venduto in Italia

Il modello Tonale, C-SUV premium di Alfa Romeo, ha brillato nel 2023 come il più venduto nella sua categoria in Italia, registrando quasi 20.000 unità vendute e una quota di mercato del 6% nel segmento. Il successo è stato guidato in particolare dalla versione top di gamma Plug-in Hybrid da 280 cv a trazione integrale Q4, che ha ridefinito gli standard di sportività efficiente. Un aspetto di particolare orgoglio per il brand è stato l’inserimento di Alfa Romeo Tonale nella flotta dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, consolidando una collaborazione che risale agli anni ’50.

La consegna di 400 unità di Tonale Hybrid all’Arma dei Carabinieri entro la fine del 2024 rappresenta un ulteriore passo avanti nella partnership, dimostrando la fiducia nelle prestazioni e nella qualità del veicolo. Anche la Polizia di Stato ha espresso la sua fiducia nel modello Tonale, pianificando di arricchire il proprio parco auto con 850 unità entro il primo semestre del 2024.

Il SUV Stelvio ha confermato le sue eccellenti performance raggiungendo una quota del 10% nel segmento D-SUV. Il riconoscimento come “Miglior auto per dirigenti” ai “Mission Fleet Awards” testimonia il successo di Stelvio nel segmento delle flotte aziendali e noleggi. La vettura continua ad essere un’opzione di grande appeal per i professionisti e i dirigenti d’azienda, apprezzata per lo stile, la sportività e la tecnologia di cui è dotata.

Ambizioni e successi continuati per Alfa Romeo

Guardando al futuro, Alfa Romeo si prepara a giocare un ruolo da protagonista nel 2024 con il lancio della Milano. Questo modello segna il ritorno del brand nel segmento B, il più rilevante in Italia ed Europa. Milano è un’espressione pura del DNA di nobile sportività italiana e rappresenta il primo SUV 100% elettrico del marchio, sottolineando l’impegno di Alfa Romeo verso una mobilità sostenibile.

Le dichiarazioni di Raffaele Russo, country manager di Alfa Romeo in Italia, sottolineano il suo orgoglio per le performance commerciali dell’azienda e l’alto livello di soddisfazione dei clienti per prodotto, esperienza d’acquisto premium e servizi di assistenza post-vendita. Russo evidenzia che questo successo è frutto di un grande lavoro di squadra tra il brand e la rete ufficiale dei concessionari. Guarda al futuro con ambizione e fiducia, proiettando Alfa Romeo verso un 2024 ancora più ambizioso e ricco di successi. La costante attenzione alla qualità e all’esperienza del cliente rimane al centro della strategia di Alfa Romeo mentre l’azienda si prepara ad affrontare nuove sfide e a conquistare nuovi traguardi.