Intelligenza Artificiale: Sam Altman nella Commissione per la Sicurezza USA

L’intelligenza artificiale conquisterà il mondo. Questa è almeno in parte una preoccupazione reale del Governo degli Stati Uniti e di molti altri esperti del settore. La tecnologia sta effettivamente avanzando e con essa aumenta la consapevolezza dei rischi legati all’IA che stanno spingendo le istituzioni ad intraprendere preventivamente dei provvedimenti prima che le cose degenerino. Gli USA hanno infatti, proprio di recente, annunciato la creazione della “Commissione per la Sicurezza dell’Intelligenza Artificiale”. Non sembra alquanto allarmistico? Un po’ da film distopico alla Terminator. Comunque, l’organismo sarà incaricato nell’affrontare le sfide legate all’implementazione sicura dell’IA nelle infrastrutture più importanti del Paese.

Sapete chi c’è tra i membri della commissione? No, stavolta non Elon Musk, anche se sembra spuntare ovunque, il CEO di OpenAI, Sam Altman. Altman va ad unirsi ad altri leader del settore tecnologico come Satya Nadella di Microsoft, Sundar Pichai di Google e Jensen Huang di NVIDIA e ad altri rappresentanti chiave del mondo dell’intelligenza artificiale.

Più sicurezza nella gestione dell’intelligenza artificiale negli enti privati

Da quanto riportato dal Wall Street Journal, la commissione lavorerà a stretto contatto con il Dipartimento della Sicurezza Interna degli USA così da informare su ogni passo riguardante l’aggiunta dell’intelligenza artificiale, garantendone la sicurezza. L’obiettivo della commissione sarà al contempo quello di assicurarsi che le strutture statunitensi siano anche aggiornate con le più nuove tecnologie legate all’IA. In tal modo potranno fornire guide alle aziende e ai fornitori di servizi nei settori delle utilities, dei trasporti e dei servizi web.

Il Dipartimento di Sicurezza Nazionale ha chiarito che la commissione verrà composta da esperti del settore privato e del Governo. Questi avranno l’incarico di dar consigli al Segretario per la sicurezza interna degli Stati Uniti. Per il parere Alejandro Mayorkas, nonché il Segretario in questione, l’implementazione dell’intelligenza artificiale potrebbe donare enormi vantaggi al Paese, consentendo di identificare anomalie nelle reti elettriche e di prevenire problemi di salute.

L’ingresso di Sam Altman nella commissione, così come degli altri personaggi di spicco, in questa Commissione mette in luce l’importanza che il settore privato dona alla sicurezza dell’intelligenza artificiale. Ovviamente non crede che conquisterà il mondo, anche se un pizzico di spirito apocalittico c’è. Gli esperti cercheranno di plasmare una politica governativa responsabile e orientata al futuro.