Lo scorso gennaio è stato rilasciato il Samsung Galaxy S24. Come sappiamo però, nel mondo della tecnologia, non si può mai aspettare troppo. Dunque, presto potrebbe arrivare un nuovo dispositivo, ovvero il Galaxy S24 FE. Si è tanto parlato di questo modello, eppure non è stata ancora rilasciata alcuna informazione. È probabile che l’assenza di rumor e leak su questo modello dipenda dal ritardo per il lancio del dispositivo rispetto alle date generalmente scelte da Samsung. Lo scorso anno l’azienda aveva rilasciato il Galaxy S23 FE a ridosso dell’S24, a dicembre 2023.

Finalmente sta per arrivare il nuovo Samsung Galaxy S24 FE?

Sebbene questo iniziale vuoto informativo, sembra che ora qualcosa si stia muovendo. Infatti, il Galaxy S24 FE è stato registrato sul sito web di un carrier inglese. Si tratta di una compagnia che offre servizi di connessione mobile e, inoltre, vende al pubblico smartphone e altri dispositivi. Da ciò è stato possibile individuare una serie di dettagli utili. Il dispositivo, che potrebbe arrivare sul mercato prima del previsto, è indicato con il numero di modello M–S721U. In questo caso, la U indica la variante global del nuovo Galaxy.

E non è tutto, il portale Android Headlines ha riportato che il Galaxy S24 FE è in fase di sviluppo. Anche in questo caso è stato svelato il numero di modello che risulta identico a quello presente sul sito inglese. Inoltre, Android Headlines ha evidenziato che ci saranno altre tre versioni del device (SM-S721B, SM-S721W e SM-S721N). Quest’ultimi saranno, rispettivamente, destinati agli Stati Uniti, alla Corea del Sud ed infine al Canada.

Oltre quanto tempo continuano a mancare ulteriori informazioni sul nuovo Samsung Galaxy S24 FE. L’unica informazione che sembra essere certa è che il dispositivo resterà compatto. Dettaglio evidenziato dalle dimensioni dello schermo (6,1″). Inoltre, è ipotizzabile che il lancio potrebbe avvenire tra i mesi di ottobre e dicembre.