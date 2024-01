Anche quest’anno, il periodo natalizio per WINDTRE è andato oltre le festività tradizionali, abbracciando un impegno concreto per la tutela dell’ambiente. L’azienda ha annunciato il sostegno a un’area di 70mila metri quadrati all’interno dell’Oasi di Macchiagrande, situata nella riserva naturale statale del litorale romano. Questo gesto non solo rappresenta un impegno per il territorio, ma si propone di lasciare un impatto positivo sulle persone e sulle generazioni future.

Un santuario WWF protetto da WINDTRE

L’Oasi WWF di Macchiagrande è uno dei siti tutelati più rilevanti in Italia, caratterizzato da una vasta porzione di macchia mediterranea retrodunale e da un bosco mediterraneo. Quest’area, insieme alle altre circa 100 Oasi WWF distribuite lungo la penisola italiana, simboleggia l’importanza di preservare luoghi naturali per il bene della biodiversità, del territorio e della comunità locale.

Con questa iniziativa, WINDTRE rafforza la sua partnership pluriennale con il WWF e conferma il suo impegno per le tematiche di sostenibilità ambientale. L’azienda si propone di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla creazione di un pianeta più green per le future generazioni. Questo progetto si aggiunge ai precedenti, come i boschi urbani realizzati a Taranto e a Treviso, dimostrando l’impegno continuo di WINDTRE per la sostenibilità.

L’azienda multiservizi ha a cuore il suo ruolo nella guida del Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo. Da anni, WINDTRE mette in campo soluzioni e progetti mirati per raggiungere obiettivi ambiziosi entro il 2030 nelle tre dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance), in linea con l’Agenda ONU 2030. La sua costante attenzione a questioni ambientali, sociali e di governance dimostra un impegno a lungo termine per un impatto positivo su scala globale.

Guida il paese verso un mondo sostenibile

In considerazione di ciò, l’iniziativa natalizia di WINDTRE va ben oltre la stagione delle festività, fungendo da esempio di come le aziende possono integrare la sostenibilità ambientale nei loro valori fondamentali. Dopo aver festeggiato il Natale, adesso possiamo riflettere sull’importanza di tali iniziative e sul ruolo fondamentale delle imprese nel plasmare un futuro migliore per tutti. L’impegno di WINDTRE offre speranza e ispirazione, ricordandoci che anche piccoli gesti possono portare a un impatto significativo sulla nostra Terra.