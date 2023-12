Fastweb, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cagliari, ha recentemente completato un significativo progetto di forestazione, dedicato alla rigenerazione ambientale del territorio della città sarda. L’iniziativa ha coinvolto la messa a dimora di 1.000 piante, tra alberi e arbusti, in un’area situata in via Enrico Toti nella Municipalità di Pirri, zona nord di Cagliari.

Cagliari respira un’aria nuova grazie a Fastweb

L’intervento, che ha visto la partecipazione attiva di dipendenti di Fastweb, ha come obiettivo la creazione di un nuovo polmone verde per Cagliari e il miglioramento della qualità dell’aria. Questo contributo mira a mitigare le emissioni inquinanti e a favorire l’arricchimento della biodiversità locale. All’evento di inaugurazione dell’area hanno preso parte figure istituzionali e rappresentanti delle organizzazioni coinvolte, tra cui Paolo Truzzo, Sindaco del Comune di Cagliari, Giorgio Angius Vicesindaco e Assessore al Verde Pubblico del Comune di Cagliari, Elena Marchetto Head of Local Governments Relations di Fastweb, Luisa Lusso Presidente del circolo Legambiente di Cagliari e Alessandro Martella Direttore Commerciale di AzzeroCO2.

L’iniziativa di forestazione si inserisce nell’ambito di Mosaico Verde, la Campagna nazionale per la riqualificazione di aree urbane ed extraurbane e la tutela dei boschi esistenti, promossa da AzzeroCO2 e Legambiente. Fastweb ha aderito a questa campagna nel 2021, impegnandosi nella messa a dimora di 12.000 piante in varie città italiane. Dopo i interventi a Pescara e Cagliari di quest’anno, entro marzo 2024, altri 1.000 alberi e arbusti verranno piantati in un’altra città italiana.

L’area scelta per la piantumazione a Cagliari è situata in una zona urbanizzata della Municipalità di Pirri, vicino a un complesso scolastico e all’oratorio della Chiesa di San Giuseppe. Le piante piantate contribuiranno a creare zone d’ombra che attueranno gli effetti del caldo estivo e mitigheranno il fenomeno delle isole di calore, offrendo agli abitanti, in particolare ai bambini delle scuole e dell’oratorio, uno spazio verde rigenerato. La scelta delle specie vegetali è stata attentamente studiata per adattarsi alle condizioni climatiche e naturalistiche del territorio, includendo specie come il ginepro, il cipresso mediterraneo, il leccio, l’alloro e il rosmarino.

Una foresta urbana per Cagliari

Questo intervento di forestazione sostenuto da Fastweb rappresenta un passo significativo verso lo sviluppo sostenibile di Cagliari e la preservazione della qualità della vita dei suoi residenti. Il Sindaco Paolo Truzzu ha commentato positivamente l’iniziativa, sottolineando come la forestazione si integri perfettamente con l’obiettivo di rendere Cagliari una “Città del benessere sostenibile”. L’Amministrazione comunale, inoltre, ha pianificato ulteriori miglioramenti all’area verde, come la creazione di una zona cani e la messa a dimora di un storico Ficus cavato.

Anna Lo Iacono, Senior Manager of Sustainability di Fastweb, ha sottolineato la felicità dell’azienda nel contribuire alla creazione di nuove aree verdi che favoriscono la conservazione della biodiversità e l’assorbimento di CO2. Ha evidenziato l’impegno di Fastweb nella lotta al cambiamento climatico e il supporto a iniziative che migliorano la qualità della vita attraverso la mitigazione dell’inquinamento.

Alessandro Martella, Direttore Commerciale di AzzeroCO2, ha commentato l’importanza di interventi come questo nel contesto della tutela ambientale e ha evidenziato il ruolo del progetto nel progetto europeo “LIFE TERRA”, che coinvolge Legambiente come unico partner italiano.

La Presidente regionale di Legambiente, Annalisa Colombu, ha sottolineato che l’intervento di forestazione urbana di Fastweb a Cagliari è un esempio di progetto ambientale con benefici multipli, contribuendo attivamente alle politiche di adattamento al cambiamento climatico e rendendo il territorio più sostenibile e resiliente. Ha enfatizzato l’importanza di collaborazioni virtuose per guidare la transizione ecologica e migliorare il benessere della comunità.

La rivoluzione verde che tutti aspettavano

L’iniziativa di forestazione di Fastweb a Cagliari rappresenta un modello positivo di impegno ambientale nel contesto delle città italiane, fornendo un contributo tangibile alla rigenerazione urbana e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. La collaborazione tra aziende, istituzioni e organizzazioni ambientali è essenziale per affrontare sfide ambientali cruciali e promuovere uno sviluppo sostenibile.