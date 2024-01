Bancomat: addio ai prelievi gratis, da oggi solo a pagamento

Il 2024 porterà anche un cambiamento nei prelievi di contante, con l’addio alle operazioni bancomat gratuite. I cittadini saranno chiamati a pagare una commissione per ritirare i soldi, riflettendo la crescente digitalizzazione e le sfide economiche attuali. La crisi economica che ha colpito l’Italia ha influito pesantemente anche sul settore bancario. La riduzione della richiesta di servizi presso gli sportelli ha portato alla chiusura di alcune filiali e alla disattivazione di bancomat, fenomeno noto come “desertificazione bancaria”.

Questa situazione, se da una parte risponde alla necessità di ridurre i costi delle banche, dall’altra crea disagi, soprattutto per gli anziani meno inclini all’uso di strumenti digitali. Il fenomeno colpisce soprattutto i piccoli comuni, spesso rurali, lontani dalle grandi città e poco abitati. Con l’obiettivo di venire incontro a questa specifica fascia di cittadini, il governo italiano ha introdotto importanti novità nella nuova legge di Bilancio, le quali entreranno in vigore a partire dal 2024.

Funzionamento del Nuovo Sistema del Bancomat

La novità principale consiste nella possibilità per i cittadini di effettuare prelievi di contante non solo presso gli sportelli bancomat tradizionali, ma anche in diversi esercizi commerciali autorizzati. In particolare, supermercati e tabaccai diventeranno punti di prelievo, consentendo ai residenti di effettuare operazioni di prelievo come se stessero utilizzando un bancomat “normale”.

Il meccanismo prevede che il cittadino, anziché recarsi a uno sportello bancomat, possa indicare l’importo del prelievo desiderato presso un esercizio commerciale autorizzato. Il commerciante utilizzerà la carta della persona per eseguire un pagamento digitale. Alla fine dell’operazione, il denaro sarà versato direttamente sul conto bancario dell’esercizio commerciale e il commerciante consegnerà al cittadino la somma corrispondente in contanti.

L’importo massimo che sarà possibile prelevare con questo nuovo sistema è di 250 Euro, con l’intento di evitare possibili abusi e il riciclaggio di denaro. Questa misura vuole garantire la sicurezza e l’integrità del sistema, riducendo al minimo il rischio di attività illecite. Per usufruire del servizio, sarà necessario pagare una commissione. Inoltre, per garantire la disponibilità di contante negli esercizi commerciali, si consiglia di richiedere i prelievi nelle ore serali, quando le casse degli esercizi avranno raccolto abbastanza contante da soddisfare le richieste senza problemi.