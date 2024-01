L’operatore telefonico virtuale Spusu sta iniziando.il nuovo anno con diverse sorprese per i suoi clienti e per i nuovi. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità di una delle sue super offerte mobile, ovvero Spusu 100. Si tratta di un’offerta super conveniente ma che include allo stesso tempo un grande quantitativo di giga per navigare.

Spusu 100, l’operatore virtuale proroga ancora la sua super offerta

Spusu 100 è una delle super offerte dell’operatore telefonico virtuale Spusu e ora è stata ulteriormente prorogata. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco deciso di proorgarne la sua disponibilità, facendo quindi una prima sorpresa per questo inizio anno.

Questa offerta è stata prorogata non di poco, ma di tanto. L’operatore ha infatti prorogato la sua disponibilità per un altro mese. L’offerta in questione sarà infatti attivabile fino al 31 gennaio 2024. Spusu 100 è attivabile sia dai nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Nel suo bundle mensile, l’offerta arriva ad includere ben 100 GB di traffico dati validi per navigare su rete 4G di WindTre. L’offerta include poi 2000 minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS vero tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile che gli utenti dovranno pagare è di appena 5,98 euro.

Oltre a questa, l’operatore sta continuando a proporre anche altre offerte del suo vasto catalogo, come ad esempio l’offerta Spusu 10. Quest’ultima include ogni mese fino a 10 GB di traffico dati, 1000 minuti e 200 SMS verso tutti ad un costo di 4,98 euro al mese.