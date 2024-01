Unieuro, il volantino 2024 regala prezzi bomba sugli smartphone

Dando un’occhiata al sito ufficiale dell’azienda si possono notare svariate offerte che prima d’ora nessuno aveva mai visto. Unieuro ha deciso di continuare con il suo “fuori tutto” fatto di opportunità interessanti per quanto concerne tutti i prodotti di tecnologia.

Se le scorse settimane erano state già molto importanti in questa chiave, ora tutto è ulteriormente migliorato, proprio con l’inizio del nuovo anno. Stando a quanto riportato infatti ci sono smartphone, tablet, cuffie, computer e molto altro ancora in sconto.

Unieuro e le sue grandi offerte che fanno felice il pubblico, ecco alcuni prodotti

Non poteva mancare la nuova PlayStation 5 di Sony, la versione Slim che è disponibile a 549,90 €, il prezzo di vendita di base. Per quanto riguarda la telefonia, il colosso è ben predisposto, partendo dai dispositivi bassi di gamma. Oggi ad esempio ecco il Samsung Galaxy A14, prodotto con un display da 6,6″ e con Android 13 che costa oggi 159,99 €.

A seguire, non poteva mancare il top di gamma per eccellenza, ovvero il Samsung Galaxy S23 Ultra che costa oggi 899 € nella sua variante da 256 GB di memoria. Unieuro consente anche di acquisto il nuovo Apple Watch Series 9, disponibile nella variante da 45 mm in alluminio. Oggi il prezzo è di 449 €.

Se desiderate altro, sappiate che potete trovare anche i tablet, come il Samsung Galaxy Tab A8 da 10,5″ che oggi costa 169,99 €. Oltre a questo ci sono tantissimi elettrodomestici e tantissimi giochi da acquistare, ma ricordate che potete farlo solo ed esclusivamente sul sito ufficiale o in store. Per collegarvi, dovete solamente cliccare su questo collegamento.