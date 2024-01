Euronics, super prezzi nel volantino 2024 tra Samsung ed Apple

Oggi gli utenti che vogliono risparmiare possono andare direttamente sul sito di Euronics e trovare grandi sconti. Allo stesso tempo chi ama ancora recarsi negli store fisici, può farlo visto che il volantino disponibile invita tutti nei negozi.

Ci sono grandi sconti per quanto riguarda la tecnologia e gli elettrodomestici, come potete notare proprio qui in basso.

Euronics, ecco i migliori prodotti del momento in sconto

Sono svariati gli smartphone che si possono trovare in sconto tra le pagine dell’ultimo volantino di Euronics. Gli utenti avranno fino ad oggi di tempo per poter portare a casa questi prodotti, a partire dai top di gamma fino ad arrivare a telefoni molto più interessanti per quanto concerne il prezzo.

Il primo da proporre è sicuramente il Samsung Galaxy Z Flip5, prodotto che oggi costa 899 € e che vanta un display pieghevole con 256 GB di memoria. Segue un medio di gamma, sempre di Samsung, in questo caso il Galaxy A54 5G. Questo prodotto, con display molto ampio e con uno sconto di circa 80 €, oggi costa solo 369 €.

Non mancano poi le altre proposte, come uno dei migliori smartphone del momento che è lo Xiaomi 13T. Questo prodotto ha 256 GB di memoria e 8 GB di RAM, con una fotocamera professionale Leica e resistenza all’acqua.

Se volete risparmiare ancora di più, ci sono due smartphone davvero fantastici nel volantino di Euronics, ovvero l’Honor X8a e il realme C55. I prezzi sono rispettivamente di 179 € e di 159 €. Ricordiamo che tutto quello che acquisterete da Euronics, avrà due anni di garanzia.

Le offerte sono disponibili fino a stasera, per cui vi conviene affrettarvi per sfruttare le grandi occasioni.