Uno dei prezzi più bassi per lo smartwatch dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, stiamo parlando dell’eccellente Ticwatch Pro 5, un dispositivo relativamente economico, che oggi può contare su una fortissima riduzione di prezzo, mantenendo praticamente inalterate le ottime prestazioni generali.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un chip di alta qualità, stiamo parlando di Snapdragon W5+ Gen 1, componente che garantisce prestazioni al top, grazie anche alla presenza del sistema operativo di Google, Wear OS, installato direttamente al suo interno. Buona l’autonomia, che può raggiungere le 80 ore di utilizzo continuativo, e tutte le funzioni di base effettivamente garantite.

Ticwatch Pro 5: una certezza di risparmio per un prodotto al top

Tutti gli utenti possono oggi acquistare uno dei prodotti più interessanti dell’intero panorama, infatti questi ha un costo di soli 249 euro, approfittando di un ulteriore risparmio sui 264 euro che erano stati raggiunti nel corso della promozione del Black Friday.

Tra le altre specifiche tecniche che possiamo annoverare per il suddetto prodotto, troviamo le classiche misurazioni, come battito cardiaco, passi, distanza percorsa, calorie bruciate, innumerevoli attività che ampliano la versatilità del prodotto in termini di allenamento, per finire con il chip NFC ed il chip GPS integrati, ma anche la piena resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Da notare che lo smartwatch oggetto del nostro articolo è da ritenersi compatibile in via esclusiva con i dispositivi con sistema operativo Android, nel caso in cui disponiate di un device con iOS, dovrete virare verso altri modelli.