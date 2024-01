Microsoft Xbox Series X è la console di nuova generazione che tutti vogliono, un prodotto di altissima qualità a cui tantissimi vorrebbero avere accesso, oggi è indubbiamente più semplice acquistarla, date le scorte più che sufficienti per soddisfare la crescente domanda, ma comunque difficile da acquistare per il prezzo elevato. Fortunatamente nel periodo corrente su Amazon è possibile trovare uno sconto importante, addirittura pari al 28% del listino.

A differenza di quanto accade per Sony PS5, in questo caso parliamo di una console che non presenta varianti particolari, sta a significare che sul mercato non si trovano versioni con o meno il lettore ottico, solo la Xbox Series S (nel caso), di conseguenza quando vedete un’offerta mirata sulla XSX, l’unica differenza la potrebbe fare il bundle (o meno) di un gioco incluso.

Xbox Series X, l’offerta è pazzesca su Amazon

Oggi gli utenti possono avere l’occasione di acquistare la bellissima Microsoft Xbox Series X di ultima generazione ad un prezzo davvero di tutto rispetto, pensate infatti che il listino attuale sarebbe di 549 euro, e la riduzione applicata da parte di Amazon addirittura del 28%, così da andare a spendere in finale solamente 394,50 euro, un risparmio assolutamente degno di nota e da non perdere di vista.

In confezione non si trovano tanti orpelli o accessori di vario genere, più nello specifico avremo la console tradizionale, con il joystick di colorazione nera, il cavo HDMI per il collegamento al televisore ed anche l’alimentatore da collegare direttamente alla presa a muro.