Gli utenti di tutto il mondo sono sempre alla ricerca di un nuovo smartwatch, da sfoggiare direttamente al polso con amici e parenti, fruendo allo stesso tempo delle solite funzioni previste di base da dispositivi di questo tipo. Tra i tanti modelli disponibili in commercio, oggi vi parliamo di uno sconto molto speciale attivo direttamente su Amazon.

Avvicinarsi a questo prodotto è molto semplice, anche se il design lo rende decisamente più appetibile per un pubblico femminile, considerata infatti la presenza di una corona di “diamanti” (finti) attorno al quadrante vero e proprio, e presenti anche sul cinturino metallico (in confezione si trovano 3 cinturini differenti: in silicone, metallico e in simil pelle).

Smartwatch: la promozione è una delle migliori su Amazon

Disponibile al prezzo base di 62,99 euro, lo smartwatch in oggetto può essere acquistato dal pubblico con uno sconto del 50%, applicabile direttamente applicando il coupon che è possibile trovare direttamente sulla pagina Amazon (che è stata linkata qui sotto), così da spendere in finale solamente 31 euro.

Lo smartwatch presenta certificazione IP68, contro acqua e polvere, ha un display AMOLED da 1,32 pollici di diagonale, completamente a colori e touchscreen, oltre a fornire le funzionalità di base che ci saremmo aspettati di trovare in un dispositivo di questo tipo: cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno, ricezione delle notifiche direttamente al polso, assistente vocale, misurazione di passi, distanza percorsa e calorie bruciate, per finire ovviamente con una buonissima dose di allenamenti ed attività differenti tra loro, così da godere di una maggiore variabilità nell’utilizzo quotidiano del prodotto stesso.