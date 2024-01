La friggitrice ad aria è divenuta nel corso degli ultimi anni uno strumento a dir poco essenziale per milioni di consumatori sul territorio italiano, e non solo, proprio per la sua semplicità di utilizzo e la possibilità di ottenere buone cotture, molto più rapide del classico forno. Per rendere il prodotto ulteriormente più versatile, sono state studiate svariate soluzioni, tra cui appunto il lievito istantaneo apposito.

PaneAngeli è un’azienda leader nel settore della produzione di lieviti di vario genere, dal lievito di birra classico, passando per quello istantaneo per preparazioni dolci e salate, per finire appunto con il prodotto più innovativo e moderno: il lievito istantaneo per cotture brevi in friggitrice ad aria, realizzato in collaborazione con Fatto in casa da Benetta.

Lievito istantaneo per Friggitrice ad Aria, è una figata pazzesca

I prodotti di questo tipo non sono mai costati eccessivamente, ed anche la variante per dolci e salati, creata appositamente per la friggitrice ad aria, resta perfettamente sulla stessa lunghezza d’onda: le 3 buste da 39 grammi complessivi hanno un costo finale di soli 1,39 euro.

Il suo funzionamento non potrebbe essere più semplice, dovrete solamente aggiungerlo alla vostra preparazione e poi inserire tutto direttamente nella friggitrice ad aria, vi accorgerete che in un lampo il lievito farà il proprio effetto, velocizzando ulteriormente la lievitazione dell’istantaneo tradizionale che siamo solitamente abituati a vedere nelle preparazioni standard o classiche della cucina e della pasticceria.