PlayStation i giochi più giocati nel 2023

Ormai siamo arrivati alla fine dell’anno, e Sony rilascia la classifica dei giochi più giocati nel 2023 su PlayStation.

Anno che sicuramente non è stato da poco, visto tutte le uscite di videogiochi spaziali sia per PS4 e PS5 che hanno innamorato tutti i gamers. Alcuni esempi possono essere il nuovo gioco di Marvel, Assassin’s Creed Mirage e molti altri titoli imperdibili.

PlayStation, e la classifica?

La classifica svolta da Sony cambia per ogni paese visto il diverso interesse su diversi tipi e stili di gioco.

In Italia hanno spiccato di più il volo i giochi competitivi. Infatti la classifica si compone di 3 giochi fondamentali che sono : Fortnite, FIFA 23 e GTA 5.

Come possiamo vedere la classifica di PlayStation è stata dominata dai grandi colossi dei videogiochi che stanno tutt’ora dando polvere ai loro competitori.

I giochi visti da vicino

Fortnite, gioco sviluppato dal grande colosso Epic Games ha fatto il suo boom anni prima del 2023, ma si fa sempre risentire a livello di classifica.

Infatti con l’introduzione della nuova stagione di Fortnite ha riportato la maggior parte dei gamers che avevano lasciato il gioco a ritornarci per giocare. Fortnite si basa su un concetto abbastanza semplice di gioco ovvero il Battle Royale. In una piccola mappa piena di città e di giocatori l’obiettivo principale è quello di sopravvivere a tutti i cerchi della tempesta eliminando tutti i giocatori rimanenti, traendo forza e potenza dal bottino saccheggiato.

Lo stile di gioco si avvicina ad un altro colosso disponibile anche per PlayStation nell’ambito gaming ovvero Call of Duty. Esso come è possibile vedere non si è ritrovato nella top 3 della classifica italiana ma si è locato nel podio di classifiche estere.

Al secondo posto come detto troviamo FIFA 23 gioco ormai annuale di calcio. In questo gioco potrai diventare una stella del calcio o anche un tecnico di fama mondiale. Se invece vuoi divertirti con i tuoi amici potrai usufruire della modalità Ultimate Team o Calcio di inizio.

Infine all’ultimo posto della classifica di PlayStation, ma non per importanza c’è il grande gioco pluripremiato GTA 5. Gioco pubblicato da Rockstar Games nel lontano 2015, ritrova il suo posto in classifica. Esso si divide in una modalità storia e online. Nella storia potrai rivivere la pazze avventure di tre personaggi noti alla polizia. Invece riguardo alla modalità online potrai vivere una vita frenetica ricca di rapine e colpi in banca. Invece il 2024 sarà un anno ricco di giochi ed esclusive per quanto riguarda il mondo PlayStation.