Le Sony Pulse Elite sono delle cuffie wireless che hanno un microfono retrattile ad asta. Sono fatte con un design a doppio archetto simile utile per appenderle ai supporti da scrivania e in fase di ricarica grazie ai contatti elettrici situati all’interno dell’archetto.

Sony Pulse Elite: prezzo intero e scontato

Il suo prezzo intero è di circa 150 euro ma con la nuova super offerta il prezzo scende di 20 euro a circa 130 euro. Questo è il momento ideale per approfittare di questa offerta per gli amanti dei giochi online e dell’audio perfetto.

Quali sono i particolari dettagli di queste super cuffie?

I gamer muniti di queste cuffie grazie alla qualità dell’audio, migliorano molto l’esperienza di gioco, anche grazie a un audio 3D ancora più immersivo. Le Sony Pulse Elite hanno un audio buonissimo con dettagli cristallini e un isolamento acustico di prima classe. Hanno un design moderno e delle caratteristiche molto avanzate come ad esempio il microfono retrattile e un avanzato sistema di cancellazione del rumore, per chi gioca in ambienti rumorosi e cerca il massimo della concentrazione possibile. Grazie alla super tecnologia audio i suoni verranno percepiti da ogni direzione. L’ordine su Amazon comporta oltre ad avere le cuffie il giorno stesso dell’uscita, anche il prezzo più basso fino alla spedizione. Per chi è cliente Prime può approfittare del super vantaggio dei primi 30 giorni gratis; questo è uno dei tanti vantaggi che si può trovare sul catalogo Amazon dove si possono vedere molti prodotti a prezzi scontatissimi, così da risparmiare in molteplici campi.