Il nuovo tablet di fascia alta della società produttrice di dispositivi mobili è stato chiamato OPPO Pad 2. In questo articolo vedremo le varie caratteristiche e come si può trasformare in un laptop.

OPPO Pad 2 e le sue caratteristiche da tablet di fascia alta

OPPO Pad 2 si classifica come tablet di fascia alta, esso presenta uno spessore di 6,54mm con un peso di 515g, quindi è molto maneggevole nell’uso. Presenta un display di 11,61 pollici con una risoluzione di 2800×2000 pixel con densità pari a 296 PPI. Lo schermo presenta tecnologia OLED Black Calibration che ci dà un contrasto elevato e dei neri più profondi. Ci assicuriamo la fluidità dei movimenti grazie al display da 120Hz con una luminanza massima di 500 nit. Monta come chipset un MediaTek Dimensity 9000, e come CPU, octa-core con 8 processori totali (4 core Cortex-A78 e 4 core Cortex-A55) con frequenza massima di 3,05GHz. Come GPU per garantire prestazioni grafiche alte ha montato la Mali-G710 MC10. Monta 8GB di RAM e 256GB di memoria interna UFS3.1.

Il tablet OPPO Pad 2 ha un Bluetooth di 5.3 e un Wi-Fi 6 che rende il Wi-Fi veloce e stabile. L’OPPO Pad 2 ha disponibilità di USB-C 3.1, ha 4 altoparlanti con supporto audio di tipo Dolby Atmos. Questo tablet presenta la disponibilità di dual SIM per utilizzare due utenze telefoniche contemporaneamente, per esempio una sim privata e una lavorativa. L’OPPO Pad 2 ha una batteria con capienza di 9510 mAh, che riesce a garantire un autonomia di 16 ore, con una ricarica SUPERVOOC da 67W che impiega 80 minuti per completare un ciclo di ricarica completo. L’OPPO Pad 2 ha una fotocamera posteriore di 13MP e una anteriore di 8MP.

Accessori fondamentali per avere un’esperienza completa.

Insieme a questo tablet, si sono progettati 2 elementi per fornire un esperienza più completa, la Smart Touchpad Keyboard e la OPPO pencil. Quando si connettono questi 2 accessori all’OPPO Pad 2 si avrà un vero e proprio laptop in grado di gestire software in maniera più comoda e avere una scrittura più veloce. La tastiera è veramente compatta in grado di garantire la massima leggerezza e maneggevolezza, mentre la pencil touch presenta 4096 livelli di pressione diversi per garantire la massima sensibilità di scrittura.