Fortnite, la nuova stagione porterà con sé una serie di incredibili novità

Epic Games ha recentemente lanciato una nuova fase per “Fortnite“, uno dei Battle Royale più popolari, specialmente tra i giovani. Questa transizione è stata caratterizzata dallo spettacolo pirotecnico, culminando in un buco nero che ha trascinato i giocatori attraverso un tunnel verso dimensioni inaspettate, tra cui una ambientazione a tema LEGO e un concerto di Eminem.

Fortnite: le nuove caratteristiche

Il Capitolo 5 – Stagione 1: Underground di Fortnite introduce molteplici novità, come evidenziato sul sito ufficiale del gioco. La mappa è stata completamente rivisitata, con l’aggiunta di skin ed equipaggiamenti inediti e nuovi boss, tra cui spicca una versione mai vista prima di Peter Griffin, caratterizzato da un aspetto muscoloso e imponente.

Una spiegazione in-universe è stata fornita in un video ufficiale di Fortnite per giustificare questa trasformazione di Peter Griffin. Dopo un fallimento in un test fisico, Peter riceve da Miaoscolo un “Succo succoso scaduto“, un oggetto di gioco che ripristina salute e scudi. Dopo aver bevuto il liquido, Peter si trasforma in un combattente possente e muscoloso, con i vestiti attillati e guanti senza dita.

Peter Griffin è uno dei cinque nuovi boss dell’Isola, insieme a Oscar, Nisha, Montague e Valeria. Sconfiggendo un boss si ottiene un medaglione della Società che accelera la rigenerazione degli scudi in partita. “La Società” è il nemico principale in questa stagione, manipolando gli eventi dietro le quinte e prendendo controllo di Bananita. Per combattere la Società, i giocatori possono prendere il treno dell’isola, modificare le armi e utilizzare uno “scudo balistico” che consente di sparare contemporaneamente.

Nel corso della stagione, che termina l’8 marzo, verranno introdotte nuove skin, tra cui quella di Solid Snake della serie Leggende dei videogiochi, oltre a quelle di Alan Wake, Jill Valentine di Resident Evil e Master Chief di Halo. La nuova mappa include diversi biomi come il Chaparral a ovest, la Residenza del Ribelle a nord-ovest, e la Stazione Centrale di Rotaie Rischiose. A est si trovano i biomi tundra boreale e neve boreale.

I nuovi veicoli includono il SUV Grandeur TrailSmasher, l’auto sportiva Scorpion e le carrozzerie di Rocket League. Le nuove armi (modificabili nei caveau con diversi mod disponibili in cambio di lingotti) presentano lo scudo balistico, il fucile a pompa Martello, il fucile pesante automatico Frenesia.

Altre novità includono le Bacche fluide che recuperano parte dello scudo e conferiscono bassa gravità, cambiamenti nel ripristino di Medikit e pozioni scudo, e nuove dinamiche di rianimazione dei compagni di squadra. Gli incarichi giornalieri sono stati sostituiti con incarichi Partita, personalizzati per ciascun giocatore. Epic Games ha inoltre migliorato le animazioni in gioco, con nuove tecniche come motion matching e layering procedurale.