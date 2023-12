Activision dopo il grande e fantastico annuncio di Modern Warfare III, rilancia il dato per fare la prossima mossa. E la prossima è proprio Call of Duty Warzone Mobile.

Dopo tutti gli anni passati dall’aggiunta della modalità Warzone sul gioco più famoso nel suo genere, Activision annuncia su Youtube la relativa uscita e caratteristiche del gioco per smartphone.

Call of Duty Warzone Mobile, quando uscirà?

Non da molto Activision ha pubblicato sul proprio canale Youtube , il video riguardante gli aggiornamenti e sviluppo di fine anno. In questo video si è parlato di caratteristiche, aggiornamenti, bug risolti e regioni di lancio che avrà il suddetto gioco.

Una cosa è certa, si userà la stessa logica di Warzone su console. Ovvero Call of Duty Warzone Mobile consisterà in un Battle Royale tutti contro tutti, dove l’obiettivo principale è quello di sopravvivere più di tutti gli altri. Per permettere questo si dovranno andare a saccheggiare casse alla ricerca di armi per combattimenti, piastre e molto altro ancora. Però sempre dando un occhiata alla zona che limiterà il nostro campo di battaglia.

Una aggiunta al videogioco da telefono è appunto la sezione dell’armaiolo. Posto che permette ai giocatori di acquistare armi e contenuti relativi a esse. Sicuramente una caratteristica fondamentale di Warzone su console è la grafica. Cosa che nel videogioco in arrivo sarà emulata nel miglior modo. Infatti da quanto si può vedere nel video, la grafica è una delle migliori riguardo i giochi da smartphone.

La data annunciata appunto per questa versione di Warzone si aggira nella primavera del 2024. Anno che sicuramente sarà pieno di rilasci di videogiochi molto importanti. In Germania, finalmente c’è il rilascio limitato della beta del gioco, per testarlo e giocarci. Adesso con questo nuovo videogioco anche da smartphone potremmo portare il vero gusto dell’azione in ogni posto.