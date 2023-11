Il problema dei cheater è molto diffuso nel mondo del gaming, soprattutto per quanto riguarda i titoli multiplayer. Purtroppo, anche Call of Duty: Warzone non è esente dai fastidiosi hacker che piegano le regole del gioco a proprio vantaggio.

Tuttavia, gli sviluppatori di Activision stanno lavorando ad una possibile soluzione che si preannuncia tanto efficace quanto divertente. Tutti i giocatori che verranno identificati come cheater in Call of Duty: Warzone subiranno lo “Splat”.

La conferma arriva direttamente dalla stessa Activision attraverso un post pubblicato sul proprio blog ufficiale. La software house sta pianificando di introdurre lo “Splat” con i prossimi update.

Activision ha sviluppato un sistema per riconoscere immediatamente i cheater in Call of Duty: Warzone e punirli severamente

Il funzionamento di questa rotuine speciale è tanto semplice quanto efficace. Ogni nuova partita del battle royale inizia attraverso il lancio di tutti i giocatori con il paracadute. Una volta atterrati nella mappa, inizia la sfida per la sopravvivenza.

Tuttavia, quando la feature Splat entrerà in funzione, i cheater avranno vita difficile. Infatti, il sistema rileverà automaticamente gli hacker e impedirà loro di aprire il paracadute. Questo li farà precipitare al suolo e renderà loro impossibile giocare.

Il motivo di questa scelta è da ricercare nella volontà di creare un sistema che potesse attirare l’attenzione dei giocatori sugli hacker e sui cheater. Tutti coloro che vedranno precipitare un altro utente, sapranno immediatamente che si tratta di una punizione per il loro comportamento scorretto.

Nel caso in cui il sistema dovesse rilevare il cheater dopo che questo è entrato già in partita, si attiverà un ulteriore sistema di protezione. Quando verrà premuto nuovamente il tasto di salto, l’hacker verrà fatto cadere da un’altezza estrema rendendo, di fatto, impossibile atterrare.

Activision si baserà su un sistema di algoritmi basati sull’apprendimento automatico. Questo permetterà di individuare le violazioni specifiche e identificare esclusivamente i cheater, non danneggiando la partita degli utenti corretti.