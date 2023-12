PlayStation 5: un 2024 Ricco di Giochi e Showcase in Arrivo

In seguito al trionfo dei dati di vendita della PlayStation 5 nel 2023, il team social di Sony Interactive Entertainment ha svelato un calendario ricco di promesse per la prima metà del 2024. Un elenco di giochi avvincenti che sta già alimentando le speranze di un possibile Showcase dedicato alle esclusive e ai titoli multipiattaforma della console.

Da ora fino alla primavera, la community PS5 sarà immersa in un mondo di esperienze videoludiche, con titoli che spaziano dal “picchiaduro” Tekken 8, allo sparatutto sci-fi Helldivers 2, passando poi per il GDR Final Fantasy 7 Rebirth e all’action adventure Rise of the Ronin. Ad aggiungere un tocco finale ci sarà un’espansione molto attesa, La Forma Ultima di Destiny 2.

L’Annuncio sui Social e nei Forum dei giochi per PlayStation

Il calendario delle prossime uscite è stato diffuso sui social e nei forum di settore grazie ai curatori del PS Blog, fornendo dettagli appassionanti. Questo annuncio ha naturalmente fatto crescere l’entusiasmo nella community, lasciando aperta la possibilità di un futuro Showcase dedicato che sveli ulteriori dettagli su questi titoli tanto attesi.

Ora, la domanda è rivolta agli appassionati: credete che ci siano abbastanza elementi per un Showcase a tema PS5 all’inizio del 2024? Pensate che Sony seguirà una strategia più graduale, promuovendo individualmente i titoli principali attraverso clip, diari di sviluppo su PS Blog e interviste agli sviluppatori? Il panorama videoludico della PlayStation 5 si prospetta ricco di emozioni e avventure per il 2024. Mentre ci si prepara a immergersi in nuovi mondi virtuali, resta l’attesa per scoprire se Sony organizzerà un evento epico dedicato, svelando altri accattivanti notizie.

Anticipazioni Tekken 8

TEKKEN 8, l’ultimo capitolo della leggendaria saga di combattimento, prosegue la tragica storia della linea di sangue Mishima, portando avanti gli scontri epici padre-figlio che hanno scosso il mondo. Dopo aver sconfitto il padre Heihachi Mishima, Kazuya intensifica la sua conquista per il dominio globale, guidando le forze della G Corporation in una guerra che minaccia di devastare il mondo. Jin, costretto ad affrontare il suo destino, si impegna a fermare il regno del terrore orchestrato dal padre Kazuya, riunendosi con la madre perduta da tempo.

Il gioco TEKKEN 8 presenta una varietà di contenuti coinvolgenti per il giocatore singolo, tra cui la nuovissima modalità Arcade Quest. Questa modalità offre sfide dinamiche e avvincenti, portando i giocatori attraverso una serie di scontri unici mentre esplorano il mondo intricato del gioco. Inoltre, un sistema di personalizzazione approfondito per i personaggi giocabili e gli avatar aggiunge una dimensione extra all’esperienza di gioco, consentendo ai giocatori di creare un combattente unico sulla loro PlayStation.