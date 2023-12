Unieuro torna fortissima sul mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale che non sembra avere alcun rivale, infatti gli utenti sono pronti per spendere pochissimo sui vari acquisti effettuati, tra cui smartphone e tecnologia generale.

Per accedere alle ottime riduzioni di prezzo, dovete ricordare che gli ordini possono essere tranquillamente completati nei negozi fisici in Italia, senza vincoli regionali, oppure tramite il sito ufficiale, mezzo ideale per riuscire a ricevere la merce a domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo (la spedizione è gratis al superamento dei 49 euro di spesa).

Unieuro da sogno: offerte pazze con i prezzi più bassi

Con Unieuro Specials, fino al 31 dicembre gli utenti possono godere di una riduzione decisamente importante, che riguarda però solamente i piccoli/grandi elettrodomestici, a prescindere dalla marca. Infatti coloro che aggiungeranno al proprio carrello un dispositivo di questo tipo, potranno ricevere nello stesso carrello uno sconto ulteriore del 22%, aggiuntivo al prezzo mostrato sul cartellino.

Tutte le cifre indicate qui sotto sono da considerarsi ancora da scontare, come nel caso del forno per pizza di G3 Ferrari, da 99,99 euro, oppure l’airwrap di Dyson, che costa 549 euro, passando per l’aspirapolvere Dyson V8, da 399 euro, il Dyson Supersonic, il phon più richiesto al mondo, in vendita a 449 euro, e tantissime altre occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Tutti questi prezzi bassi sono raccolti per comodità direttamente al seguente link speciale.