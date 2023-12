Il PlayStation Store ha recentemente annunciato una serie di nuovi sconti in occasione dell’arrivo del nuovo anno, noti come “saldi di gennaio”. Questa iniziativa offre agli appassionati di videogiochi l’opportunità di acquistare alcuni titoli di grande successo a prezzi notevolmente ridotti. La vasta gamma di offerte coinvolge sia titoli di punta nell‘industria videoludica che autentiche gemme spesso trascurate.

Tra i numerosi giochi disponibili, abbiamo deciso di evidenziare i migliori titoli al di sotto della soglia dei 10 euro, rendendo così l’esperienza di gioco accessibile a un pubblico più ampio. Questo è particolarmente significativo considerando che molti giochi al momento del lancio possono raggiungere un prezzo di listino di 80 euro. Grazie a questi sconti, gli appassionati possono ora accedere a avventure epiche e a grandi nomi senza dover spendere una fortuna.

Iniziano i saldi di PlayStation Store

Alcuni dei titoli più interessanti inclusi in questa promozione sono “The Witcher 3: Wild Hunt” a soli 8,99 euro anziché 29,99 euro, e “It Takes Two” a 9,99 euro invece di 39,99 euro. Queste offerte sono davvero allettanti, considerando la qualità e la popolarità dei giochi che sono stati selezionati. Altri titoli imperdibili sono “The Elder Scrolls Online” a 5,99 euro anziché 19,99 euro e “Tekken 7” a soli 9,99 euro invece di 49,99 euro.

La lista continua con titoli interessanti come “Assassin’s Creed Origins” a 9,79 euro anziché 69,99 euro, e “God of War” a 9,99 euro invece di 19,99 euro. Questi prezzi ribassati offrono un’opportunità unica per coloro che desiderano esplorare mondi fantastici e vivere avventure straordinarie senza dover investire una somma considerevole.

La promozione include anche giochi popolari come “Red Dead Revolver” a 8,99 euro anziché 14,99 euro e “Final Fantasy VIII Remastered” a 7,99 euro invece di 19,99 euro. Questi titoli iconici, a prezzi così convenienti, sono un’occasione imperdibile per chiunque voglia arricchire la propria collezione di giochi.

Gli sconti saranno attivi fino al giorno 6 gennaio alle ore 00:59 italiane, offrendo agli appassionati un periodo limitato per poter approfittare di queste offerte straordinarie. Se siete interessati, è possibile consultare l’elenco completo dei giochi coinvolti nella promozione direttamente sul PlayStation Store. Per chi necessita di credito per gli acquisti, è consigliabile visitare Instant Gaming, dove è disponibile credito PlayStation Store a prezzi convenienti.