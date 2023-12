Quanti di voi hanno sentito parlare benissimo della dash cam auto, con consigli da parte di amici e parenti di acquistare un modello di questo tipo, nella speranza comunque di riuscire a prevenire eventuali incidenti o difficoltà di vario genere?. Il trend del momento è chiaro, ed Amazon cerca di assecondare le richieste e le necessità della community, con uno sconto ad hoc da non perdere di vista.

Oggi gli utenti possono pensare di acquistare una buonissima telecamera auto di marca iZEEKER, con sensore anteriore capace di registrare in FullHD (1080p) con angolo di ripresa di 170 gradi, per avere così la più ampia possibilità di vedere la scena inquadrata, e dotata di uno schermo posteriore da 3 pollici, completamente touchscreen (ed ovviamente a colori).

Dash cam AUTO: costa solamente 25€ su Amazon

Il costo di una dash cam non è di per sé particolarmente elevato, dovete infatti sapere che di listino il modello oggetto del nostro articolo ha un prezzo di 49,98 euro, che però risulta essere ridotto del 50%, grazie all’applicazione del coupon presente in pagina, raggiungendo una spesa finale di soli 25 euro.

Le funzioni proposte dal prodotto sono sostanzialmente sempre le stesse, offre l’attivazione automatica in modalità Parcheggio, in caso di urto si attiva per vedere effettivamente la targa o cosa sia successo nelle vicinanze, con possibilità di utilizzo 24 ore su 24 (il video registrato ha una lunghezza di 1 minuto circa). E’ presente comunque una batteria interna, proprio perché non essendoci la chiave inserita non viene utilizzata la batteria della vettura, atta a garantire il corretto funzionamento nel momento in cui il mezzo non è in moto.