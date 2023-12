Un ottimo affare su Amazon il nuovo trasmettitore bluetooth da collegare direttamente alla presa accendisigari della propria auto, un prodotto che oggi costa poco più di 12 euro, e che può essere considerato come il giusto compromesso per coloro che vogliono rendere smart la vettura, senza spendere poi così tanto.

Il prodotto, come era facilmente intuibile, è tranquillamente compatibile con qualsiasi modello di vettura in commercio, infatti deve essere collegato direttamente alla presa, uguale in tutti i mezzi che si trovano attualmente su strada. Sulla sua superficie trovano posto 2 porte USB-A, di cui una per l’input musicale (mentre entrambe eventualmente per la ricarica), una USB-C power delivery con ricarica massima a 30W (e supporto QC3.0), per finire con il classico AUX da 3,5mm. Superiormente è presente una piccola ghiera per regolare il volume ed eventualmente i canali radio, sovrastata a sua volta da un display con scritte in colore blu, sul quale vedere le informazioni di stato.

Trasmettitore bluetooth per auto: lo sconto del 50% è ottimo su Amazon

Ciò che convince gli utenti all’acquisto è sicuramente il prezzo di vendita di un prodotto che non ammette repliche, il modello corrente è infatti in commercio a 25,99 euro, ma allo stesso tempo dovete sapere che nella pagina è presente un coupon del 50%, che potete applicare manualmente, così da andare a spendere solamente 13€.

Complessivamente il trasmettitore per auto può ricaricare due dispositivi in contemporanea, sfruttando le varie porte a disposizione, per un valore massimo in uscita di 48W, non manca lo slot per la scheda microSD, così da eventualmente inserirla fisicamente al suo interno per la trasmissione della musica.