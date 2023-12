Sky, per il nuovo anno la piattaforma ci regala delle nuovissime serie tv

Gennaio 2024 segna un momento ricco di novità per gli abbonati a Sky e NOW, con un’ampia varietà di serie TV in arrivo. Questo mese, la piattaforma si arricchisce con nuove stagioni e serie, promettendo un intrattenimento diversificato per tutti i gusti.

Sky: tutte le novità di gennaio

Tra le serie in arrivo, si distinguono quelle disponibili sui canali Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation, nonché on demand e in streaming su NOW. Tra le novità più attese c’è “True Detective: Night Country”, la quarta stagione dell’acclamata serie antologica, con Jodie Foster, che andrà in onda in contemporanea con HBO. Altre serie includono la seconda visione di “SWAT” e l’ultima stagione di “NCIS: Los Angeles“. Il mese vedrà anche la continuazione di “CSI: Vegas“, iniziata il 31 dicembre, e le conclusioni delle stagioni correnti di “Detective Maria Kallio“, “Progetto Lazarus” e “Fargo“.

In particolare, “I Delitti del BarLume” ritorna con tre nuovi episodi, mentre la miniserie “La Favorita del Re” esplora la storia di Diana di Poitiers e il suo ruolo come favorita di Re Enrico II.

Oltre alle serie TV, Sky e NOW offrono una varietà di altri programmi. A gennaio, gli spettatori possono godersi nuove puntate di “Masterchef Italia 13” e “4 Ristoranti“, nonché la nuova stagione di “Hell’s Kitchen USA” con Gordon Ramsey. I documentari in programma su Sky Arte includono “The Real Sherlock Holmes” e “Coco Chanel“, mentre su Sky Documentaries verrà trasmesso un documentario sulla vera storia di Schindler in occasione del giorno della memoria. Su Sky Crime è prevista la ricostruzione de “La strage di San Gennaro“, e su Sky Nature “I gladiatori della natura“.