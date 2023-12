Con l’avvicinarsi del freddo invernale, Sky si prepara a scaldare le serate degli spettatori con una programmazione di dicembre 2023 che promette di accontentare ogni gusto. Serie TV avvincenti, film emozionanti, documentari avventurosi e speciali imperdibili renderanno questo mese un viaggio indimenticabile attraverso il mondo dell’intrattenimento.

Viaggi, misteri e suspense: Le serie originali in streaming ora

Il Ritorno della Sgangherata Banda con “Non Ci Resta Che Il Crimine – La Serie”

Il primo dicembre segna il debutto della nuova serie originale “Non Ci Resta Che Il Crimine”, che riprende la nota banda dei viaggi nel tempo di Massimiliano Bruno. Dopo il successo della trilogia cinematografica, i protagonisti si ritrovano in un’avventura ambientata negli anni ’70, mescolando elementi comici e drammatici. La trama si sviluppa in un’Italia alternativa, trasformata in una dittatura fascista, costringendo i personaggi a un nuovo viaggio nel tempo per correggere gli errori del passato.

Intrighi Politici e Corruzione in “Cobra S3”

Il 5 dicembre, gli spettatori potranno immergersi in un mondo di intrighi politici con la terza stagione di “Cobra”. La trama ruota attorno a un disastro ambientale che svela oscuri segreti, mettendo il Primo Ministro di fronte a scelte che cambieranno il destino della nazione. L’indagine porta alla luce la corruzione nell’industria delle armi, costringendo il governo a confrontarsi con la dura realtà delle relazioni storiche del Regno Unito con una superpotenza globale.

Sci-Fi e Viaggi Temporali con “Progetto Lazarus S2”

A partire dal 18 dicembre, gli appassionati di fantascienza potranno immergersi nella seconda stagione di “Progetto Lazarus”. La serie segue la squadra Lazarus, impegnata in una corsa contro il tempo per trovare una soluzione a un loop temporale che minaccia di distruggere l’umanità. Con un mix di azione e suspense, la trama si svolge in un mondo in cui ogni tre settimane il tempo si ripete, presentando sfide e rivelazioni inaspettate.

Emozioni e Cambiamenti in “L’Amore e la Vita – Call the Midwife S8”

A partire dal 9 dicembre, gli spettatori possono tuffarsi nella nuova stagione di “Call the Midwife”. Ambientata nel 1964, la serie esplora i cambiamenti dell’epoca, affrontando temi come la pillola contraccettiva, l’aborto e i progressi nella lotta contro il cancro. Con situazioni mediche e personali complesse, la serie offre risate, lacrime e storie coinvolgenti.

Addio a Sanditon in “Sanditon S3”

Dal 13 dicembre, gli amanti dei drammi storici potranno seguire l’ultima stagione di “Sanditon”. La serie, basata sull’ultimo romanzo incompiuto di Jane Austen, rivela le sfide dell’amore non corrisposto e le difficoltà nel lasciare il passato alle spalle.

Intrighi Polizieschi con “Detective Maria Kallio 02”

Dal 8 dicembre, gli appassionati di misteri possono godersi la seconda stagione di “Detective Maria Kallio”. La serie segue il ritorno al lavoro della detective dopo un breve congedo di maternità, esplorando le sfide di conciliare la vita da madre e la carriera di poliziotta.

Misteri Natalizi in “Delitti in Paradiso – Episodio di Natale”

Il 25 dicembre, gli spettatori saranno deliziati da un episodio speciale di “Delitti in Paradiso”. Un ricco magnate viene trovato morto a una festa di Natale, e le indagini si complicano quando una misteriosa cartolina di Natale rivela collegamenti alla sua morte.

Il Ritorno di CSI a Las Vegas in “CSI Vegas S1”

Il 31 dicembre segna il ritorno della serie cult “CSI – Scena del crimine” con la prima stagione di “CSI Vegas”. I protagonisti originali affrontano nuove minacce, utilizzando tecniche avanzate per preservare e servire la giustizia a Las Vegas.

Cultura, natura e musica: documentari su Sky Arte e Sky Nature

Documentari Avvincenti su Sky Arte

Sky Arte offre una serie di documentari imperdibili, tra cui:

“The Beatles and India” (13 dicembre): Un viaggio nella relazione tra i Beatles e l’India.

Un viaggio nella relazione tra i Beatles e l’India. “Miyazaki – 10 Anni di Magia” (16 dicembre): Un ritratto dell’acclamato regista Hayao Miyazaki.

Un ritratto dell’acclamato regista Hayao Miyazaki. “La Divina Cometa” (24 dicembre): Un’immersione nella vita di Dante Alighieri.

Un’immersione nella vita di Dante Alighieri. “Borromini e Bernini: Sfida alla Perfezione” (25 dicembre): Un’esplorazione della rivalità tra due grandi artisti barocchi.

Meraviglie Naturali su Sky Nature

Sky Nature offre una serie di documentari sul mondo naturale, tra cui:

“I Segreti delle Foreste Incantate” (8 dicembre): Un viaggio nelle foreste misteriose del mondo.

Un viaggio nelle foreste misteriose del mondo. “Arctic From Above” (17 dicembre): Un’esplorazione dell’Artico visto dall’alto.

Storie Vere e Intrighi su Sky Documentaries

Sky Documentaries presenta una serie di nuovi documentari, tra cui:

“Positive” (1° dicembre): Un’indagine approfondita sull’HIV e sulle vite delle persone colpite.

Un’indagine approfondita sull’HIV e sulle vite delle persone colpite. “House of Kardashian” (9 dicembre): Uno sguardo dietro le quinte della famiglia Kardashian.

Uno sguardo dietro le quinte della famiglia Kardashian. “Vita da Rolling Stones” (11 dicembre): Un viaggio nella storia dei Rolling Stones.

Un viaggio nella storia dei Rolling Stones. “Dr. Death – Il Dottore Malvagio” (13 dicembre): Una sconvolgente storia di un medico assassino.

Prima Visione Cinematografica su Sky

A dicembre, Sky presenta una serie di film in prima visione, tra cui:

“Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico” (2 dicembre): Un viaggio magico nel mondo della danza e della musica.

Un viaggio magico nel mondo della danza e della musica. “I Peggiori Giorni” (4 dicembre): Una commedia sull’arte di vivere una vita autentica.

Una commedia sull’arte di vivere una vita autentica. “The Good House” (17 dicembre): Un dramma commovente con Kevin Kline e Sigourney Weaver.

Speciali canali tematici per le festività

Sky Cinema Christmas torna con una programmazione festiva che include classici come “Cantando sotto la Pioggia” e “La Fabbrica di Cioccolato“. Sky Cinema Harry Potter regala agli spettatori un’intera settimana con l’amato mago Harry Potter e i suoi amici.

In conclusione, dicembre su Sky si presenta come un mese di intrattenimento eclettico, dove ogni spettatore troverà qualcosa di speciale da godersi durante le festività. Con una varietà di opzioni tra serie TV coinvolgenti, documentari avvincenti e film emozionanti, Sky si conferma come la destinazione perfetta per chi cerca il meglio dell’intrattenimento televisivo.