Blizzard vuole rendere gratuiti tutti gli eroi di OverWatch 2

Blizzard Entertainment vuole far diventare gratuiti tutti gli eroi presenti in OverWatch 2. Questo accende una luce di speranza per tutti gli utenti che sono impegnati con la stagione 8, che vorrebbero tutti i personaggi gratuiti.

OverWatch 2 è il sequel del famosissimo shooter hero di Blizzard. A differenza del primo, in OverWatch 2 abbiamo una story mode e tante missioni che vedono come protagonisti alcuni eroi del gioco, queste missioni possono essere affrontate in single player oppure in co-op contro la AI.

Il gioco di Blizzard è pensato principalmente per la co-op e il PvP, possiede molte modalità di gioco competitive e in cooperativa. Questo sequel è stato ottimizzato in termini di gamplay e di bilanciamento.

In OverWatch 2 sono presenti una progressione dei personaggi e anche un Pass Battaglia con dei livelli. Ogni stagione si basa su un tema preciso o un eroe diverso e contiene dei contenuti extra sbloccabili.

Blizzard, creatore di OverWatch, vuole eliminare lo svantaggio competitivo

Anche se molti personaggi sono accessibili sin dall’inizio del gioco, OverWatch 2 propone un ampia scelta di eroi sbloccabili tramite il Season Pass. Però questo in futuro potrebbe cambiare, sentendo le dichiarazione di Jared Neuss (excexutive producer).

Durante una recente intervista Neuss ha dichiarato di voler eliminare il vantaggio competitivo causato dai personaggi inclusi al Season Pass che alcuni utenti possono avere. Neuss riconosce il problema e decide di affrontarlo ribilanciando il free-to-play in maniera equa, ogni player potrà usufruire di tutti gli eroi, senza comprarli, annullando così lo svantaggio competitivo causato dalla disponibilità di alcuni eroi presenti solo nel Season Pass.

Sempre lo stesso excexutive producer, ha annunciato che questo è un progetto futuro, e che per ora Blizzard non ha nessun cambiamento da annunciare agli utenti.