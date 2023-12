WhatsApp, arriva la musica nelle videochiamate con gli amici

Gli utenti che amano mixare alla grande l’utilizzo dei social e delle applicazioni di messaggistica istantanea con la multimedialità, andranno a nozze viste le idee che WhatsApp sta cercando di esprimere in questo momento.

A quanto pare l’idea del colosso di messaggistica è quella di implementare la musica all’interno della famosissima chat. Il tutto dovrebbe avere luogo più precisamente all’interno delle videochiamate con qualsiasi persona. In poche parole, una volta avviata una chiamata video, gli utenti potranno condividere la riproduzione della musica per passare un po’ di tempo in totale spensieratezza con gli amici o magari con i propri cari.

WhatsApp: adesso nelle videochiamate arriva anche la musica, ecco come funzionerà

Tutto funzionerà in maniera molto semplice dal momento che bisognerà sfruttare una nuova funzione lanciata nei mesi scorsi. Stiamo parlando della condivisione schermo, che sarà il mezzo principale per condividere la riproduzione musicale con il proprio interlocutore in videochiamata.

Gli utenti potranno dare vita ad un vero e proprio party in videochiamata semplicemente condividendo il contenuto del proprio display. Verrà condiviso dunque anche l’audio della canzone che si sta ascoltando, magari dopo aver aperto Spotify. Tutto ciò funzionerà solo ed unicamente con le videochiamate, solo quando avrete la fotocamera attiva. Nel caso di una chiamata WhatsApp normale, non avrete questa opportunità, situazione analoga nel caso in cui doveste disattivare la fotocamera durante una videochiamata.

Al momento questa aggiornamento è stato scoperto all’interno di una versione beta di WhatsApp. Potrebbero dover passare settimane prima che il nuovo update arrivi in pianta stabile per tutti.