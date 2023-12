WhatsApp cambia per SEMPRE, i nuovi aggiornamenti di FINE ANNO

Per rendere WhatsApp ancora più appetibile e soprattutto più equipaggiata per gli utenti, gli sviluppatori hanno pensato a delle novità entusiasmanti.

Più in particolare sono tre gli aggiornamenti che erano stati previsti per la fine di questo 2023, con qualcuno che è già arrivato ufficialmente e con qualcun altro che invece è ancora in fase di test.

WhatsApp si aggiorna: cambiano le note vocali, si potranno pinnare i messaggi e gli stati saranno aggiornabili più facilmente

Partendo da quella che è la novità che è arrivata già diversi giorni fa: ecco le note vocali effimere. Diversamente dai messaggi effimeri, che si autodistruggono dopo un determinato periodo di tempo, le note audio di questo genere potranno essere ascoltate solo una volta. WhatsApp dunque con questa novità contribuisce a salvaguardare la privacy dei suoi utenti, che potranno inviare una nota audio ascoltabile solo una volta. Dopo l’ascolto, il messaggio audio si cancellerà da solo, non permettendo neanche di essere salvato nei messaggi importanti.

L’altra novità riguarda riguarda invece l’organizzazione dei messaggi all’interno delle chat. Più precisamente WhatsApp ha deciso di migliorare un aspetto nei gruppi, dove i messaggi importanti potranno essere bloccati in alto. Un po’ come avviene per le chat, tra le quali quelle importanti possono essere pinnate in alto, sarà anche per i messaggi nelle chat di gruppo.

L’ultimo aggiornamento avvistato all’interno della versione beta di WhatsApp, riguarda gli Stati. Gli utenti potranno aggiornare più facilmente siccome sono state aggiunte due icone, una matita e una fotocamera, che miglioreranno la condivisione del proprio aggiornamento di Stato.