TIM, le nuove offerte Power con un MESE gratis

L’obiettivo principale di TIM per dicembre è sempre lo stesso, ovvero rubare utenti alla concorrenza portandoli di nuovo dalla propria parte. Molto probabilmente il gestore italiano ci riuscirà visto che sono due le offerte di gran livello che sono state lanciate già durante il mese di novembre. Sono ora alle battute finali le Power che ancora per poco concederanno agli utenti provenienti da Iliad o da un gestore virtuale, di avere il meglio per pochi euro mensili e con un regalo.

Precisiamo che parliamo di uno dei gestori con la rete più estesa in Europa, pertanto gran sinonimo di sicurezza.

TIM supera Vodafone in volata con le Power: ecco cosa includono al loro interno

Cosa serve per risparmiare ed avere tutto all’interno di un’unica offerta? Semplicemente rientrare a far parte di TIM.

Facendo proprio un resoconto generale, ecco la prima delle due offerte Power, ovvero la Iron che costa costa 6,99 € al mese. Al suo interno gli utenti possono trovare ogni mese minuti ed SMS senza limiti verso ogni numero mobile o fisso. Per la gioia di tutti, ecco anche 100 giga per navigare in Internet, tutto in 4G.

Segue l’altra soluzione, quella leggermente più costosa, la Supreme Web Easy, che fissa il prezzo a 7,99 € al mese. Questa Silver vanta al suo interno minuti e messaggi illimitati ma anche qualcosa in più, ovvero 150 giga in 4G.

Da ricordare che queste due soluzioni possono essere scelte solo da chi passa da Iliad o da un gestore virtuale qualsiasi. La scelta adesso è tutta vostra.