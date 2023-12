Unieuro avvicina più utenti possibili all’acquisto di nuovi smartphone e non solo, con il lancio di una campagna promozionale più unica che rara, che la vede mettere a disposizione del consumatore finale un risparmio praticamente inedito ed esclusivo.

I prezzi bassi del volantino sono da considerarsi attivi praticamente ovunque sul territorio, senza vincoli o differenze particolari da segnalare, con la possibilità in aggiunta, di accedere ai migliori sconti anche tramite il sito ufficiale dell’azienda, che prevede comunque la spedizione gratuita a domicilio.

Approfittate delle offerte Amazon che potete avere gratis solamente con il nostro canale Telegram ufficiale, che trovate inserito a questo indirizzo.

Unieuro, follia di fine anno con le nuove offerte

Una nuova incredibile campagna promozionale è stata attivata da Unieuro, infatti l’azienda ha pensato di scontare del 22% tutti i piccoli e grandi elettrodomestici, con spedizione gratuita a domicilio. L’utente si ritrova quindi ad avere grandissime possibilità di risparmio, potendo scegliere tra una infinità di device direttamente dal catalogo, optando per la consegna a casa, previa applicazione del corrispettivo coupon nel carrello, che vedrà apportare una riduzione del 22% del prezzo di listino.

Da notare che l’offerta è valida fino al 31 dicembre 2023, anche sui prodotti di casa Dyson, escluso il V15 Submarine; non è da ritenersi attivo solamente sui dispositivi che sono già inclusi in altri volantini, così eventualmente da non applicare un doppio sconto.

I dettagli dell’ottima campagna promozionale di Unieuro sono ad ogni modo raccolti direttamente nelle pagine che trovare elencate qui, gli acquisti possono essere completati in via esclusiva solamente online.