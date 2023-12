Una recente ricerca svolta da alcuni ingegneri dell’Università del Massachusetts Amherst, ha individuato e sviluppato un metodo grazie a cui è possibile produrre in maniera costante energia pulita ed illimitata. Insomma niente di più eccezionale!

In particolare, questi brillanti scienziati, sono riusciti a dimostrare che qualsiasi materiale potrebbe essere trasformato in un dispositivo in grado di raccogliere e produrre energia dall’umidità presente nell’atmosfera.

Energia illimitata: Ecco come viene prodotta

Il nuovo metodo ideato per la produzione di energia illimitata, non è però un esperimento recente. Al contrario, già nel 2020, il professor Jun Yao e il suo gruppo di ricerca della UMass Amherst, avevano fatto qualche passo avanti.

Ad essi, infatti, si deve il primo generatore ad aria, chiamato “Air-gen“, in grado di produrre elettricità, in modo continuo, direttamente dall’aria.

Si tratta di un dispositivo ricoperto da una sorta di pellicola sottile e porosa. Costituita da nanofili proteici generati dai batteri Geobacter sulfurreducens e racchiusa tra due elettrodi piatti.

In poche parole, questi nanofili riescono a generare una corrente elettrica tra i due elettrodi ogni volta che assorbono vapore acqueo dall’aria. Non importa di quale materiale siano i nanofili. Ciò che importa realmente sono le dimensioni dei pori della pellicola, a cui si deve il merito della pulizia dell’aria che viene prodotta.

A tal proposito, rispetto al team di ricerca di Jun Yao, gli ingegneri dell’università del Massachusetts, sono riusciti a fare ancora qualche passo oltre. Questi infatti, hanno scoperto che, in realtà, qualsiasi tipo di materiale può essere utilizzato per accogliere energia dall’aria. A condizione che abbia una particolare proprietà specifica: ovvero, pori con un diametro inferiore a 100 nanometri. Stiamo parlando di un millesimo della larghezza di un capello umano.

Così quando le molecole d’acqua passano attraverso il materiale, le molecole urtano contro i bordi creando un fenomeno che provoca uno squilibrio di carica tra le due parti del materiale. Ciò genera l effettivamente una corrente elettrica.