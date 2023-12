Per sfruttare a pieno il nostro smartphone come ovvio che sia è necessario che quest’ultimo abbia una copertura di segnale telefonico sempre presente dal momento che da quest’ultima dipendono sia la possibilità di effettuare le classiche chiamate cellulare sia quella di poter utilizzare i dati internet in 4G o in 5G, dunque il segnale gioca un ruolo a dir poco essenziale nell’uso di un device, soprattutto se siete lontani da connessioni WiFi.

Scegliere un operatore passa dunque anche dal valutare la qualità del segnale che offre e la ricezione che dovrebbe essere presente in modo uniforme in tutto il territorio, cosa ovviamente impossibile in ogni angolo della nazione ma che comunque dovrebbe coprire quanta più area possibile.

Quale operatore prende meglio

Viene dunque spontaneo chiedersi quale operatore in Italia abbia la ricezione migliore tra tutti quelli presenti, prima di dare risposta però serve sottolineare che non sono presenti nella competizione operatori virtuali come: Rabona, PosteMobile, Kena Mobile, Fastweb e simili, dal momento che non dispongono di una propria infrastruttura di rete ma si agganciano a quella degli operatori maggiori.

L’analisi prende in considerazione le connessioni di rete 2G, 4G e 5G (Il 3G è stato disattivato), assegnando un massimo di 1000 punti, ebbene la prima della classe è TIM con con 587/1000, a cui seguono Vodafone e poi WindTre, ferme a 579/1000, chiude la classifica Iliad con 562/1000.

Se invece dovessimo considerare la velocità di connessione abbiamo al primo posto Vodafone con 560/1000, seguita da TIM, ferma a 554/1000, dietro le quali si stabiliscono poi Windtre e Iliad.