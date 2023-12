Uno dei più grandi miracoli della biologia umana è senza alcun dubbio la vista, il senso che permette a noi di orientarci dal punto di vista spaziale infatti è merito della collaborazione di tantissimi elementi che consentono alla trasformazione di uno stimolo luminoso in uno stimolo bioelettrico che poi attraverso il nervo ottico Viaggia fino al cervello arrivando poi alla corteccia visiva primaria che riesce a elaborare gli impulsi in immagini consentendoci appunto la visione.

Si tratta probabilmente del senso a cui noi tutti teniamo di più, dal momento che ci permette di vedere il mondo intorno a noi e di apprezzare la sua bellezza, così come tutti i sensi però anche quest’ultimo può essere ingannato attraverso delle particolari immagini che mettono in difficoltà il nostro sistema nervoso mandandolo alle volte anche in crash, stiamo parlando ovviamente delle illusioni ottiche che riescono a ingannare seppur per breve tempo i nostri neuroni.

Trovate l’animale segreto

Le illusioni ottiche riescono per un breve periodo di tempo a disorientare il nostro sistema visivo andando a influenzare la corteccia visiva primaria a livello della scissura calcarina del lobo occipitale del nostro cervello, come spiega il National Eye Institute degli Stati Uniti: “Le illusioni ottiche ci insegnano come occhi e cervello lavorano insieme per vedere. Viviamo in un mondo tridimensionale, quindi il nostro cervello riceve indizi su profondità, ombreggiatura, illuminazione e posizione per aiutarci a interpretare ciò che vediamo. Ma quando guardiamo un’immagine bidimensionale, il nostro cervello può essere ingannato perché non riceve gli stessi indizi.”

Nel rompicapo visivo proposto oggi possiamo vedere uno scoiattolo ma allo stesso tempo un cavallo abilmente nascosto e che dovreste riuscire a notare in appena 5 secondi.