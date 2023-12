Addio smartphone, i nostri dispositivi verranno sostituiti tra pochissimo

L’idea di abbandonare lo smartphone a favore di nuove tecnologie può sembrare strana, ma è un’eventualità che va considerata dato il rapido avanzamento tecnologico. Dispositivi innovativi e indossabili stanno gradualmente emergendo come potenziali sostituti degli smartphone, fondendo la tecnologia con il nostro corpo e i nostri abiti e modificando il modo in cui interagiamo con il mondo digitale.

Addio smartphone: AI Pin di Humane

Tra le tecnologie emergenti che potrebbero rivoluzionare il nostro rapporto con i dispositivi mobili c’è l’AI Pin di Humane. Questo piccolo dispositivo, che può essere attaccato ai vestiti, funziona come uno smartphone senza la necessità di uno schermo fisico. Proietta chiamate, messaggi e informazioni dalle app su superfici come la mano dell’utente. Dotato di microfono, altoparlanti e fotocamere, l’AI Pin può rispondere a richieste vocali, trasmettere informazioni e scansionare l’ambiente circostante.

Un’altra tecnologia all’avanguardia sono le cuffie AR (Realtà Aumentata), che permettono agli utenti di evocare schermi virtuali e interagire con il mondo della realtà mista. Attraverso il controllo vocale o gestuale, queste cuffie potrebbero sostituire molte funzionalità degli smartphone, specialmente se utilizzate in pubblico.

Gli smartglass video rappresentano un’altra innovazione che potrebbe ridurre la dipendenza dagli smartphone. Questi occhiali consentono agli utenti di visualizzare informazioni senza dover estrarre fisicamente il proprio telefono. Combinando questa tecnologia con una sorta di dispositivo senza schermo da tenere in tasca, gli smartglass video potrebbero diventare un sostituto funzionale dello smartphone.

Infine, gli smartwatch stanno già assumendo ruoli che prima erano prerogativa degli smartphone. Dispositivi come l’Apple Watch Ultra possono svolgere molte delle funzioni di uno smartphone, come la comunicazione, il monitoraggio della salute e la navigazione. Anche se non possono ancora sostituire completamente gli schermi più grandi degli smartphone, offrono un’alternativa più compatta e integrata per la maggior parte delle attività quotidiane.

Queste tecnologie suggeriscono un futuro in cui la nostra dipendenza dagli smartphone potrebbe diminuire a favore di dispositivi più integrati con la nostra vita quotidiana. Mentre avanzano, potremmo assistere a una trasformazione significativa nel modo in cui interagiamo con la tecnologia digitale, orientandoci verso soluzioni più olistiche e intuitive.