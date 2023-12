I dati recentemente pubblicati da OpenAI ci permettono di fare il punto sul primo anno di successo di ChatGPT. Il chatbot, ideato da Sam Altman e il suo team, ha fatto strada in svariati dispositivi, ma la novità più sorprendente potrebbe essere la prossima introduzione di una e-bike con ChatGPT integrato, prevista per la distribuzione già per il prossimo mese.

Sì, avete letto correttamente. Un’azienda sta attualmente lavorando su una bicicletta smart dotata di ChatGPT integrato. Pur non essendo ancora stata ufficialmente annunciata, le indiscrezioni svelano che il prodotto è in fase di sviluppo presso Urtopia. Questa è una società nota per le sue campagne di successo su Indiegogo e il suo modello di vendita diretta ai consumatori tramite piattaforme di crowdfunding, eliminando intermediari terzi.

ChatGPT per il movimento su due ruote

Urtopia si vanta di offrire le “e-bike più intelligenti al mondo” e il prossimo lancio potrebbe consolidare questo status. Un video recentemente pubblicato su YouTube mostra il lavoro in corso, anticipando un assistente IA basato su ChatGPT in una futuristica bicicletta smart, il cui annuncio ufficiale è previsto durante il CES 2024 di Las Vegas.

Grazie a questo evento, fissato tra il 9 e il 12 gennaio, l’attesa per il debutto della prima e-bike con ChatGPT potrebbe essere breve. Gli sviluppatori del prodotto fanno riferimento all‘assistente IA come a un “Jarvis” ispirato all’intelligenza artificiale di Iron Man nei fumetti Marvel. Si prevede che il software basato sul LLM di OpenAI fornisca informazioni utili sulla sessione di allenamento in bicicletta o sull’itinerario del ciclista.

Un dettaglio interessante è la possibilità di attivare l’IA tramite un anello smart incluso nella confezione della bicicletta, consentendo agli utenti di interagire con il loro “Jarvis” personale senza mai allontanare le mani dal manubrio. Il video di presentazione di Urtopia mostra la bicicletta smart dotata di un display centrale montato sul manubrio, microfoni e altoparlanti integrati per interazioni vocali fluide con l’utente. La fusione tra ChatGPT e una e-bike smart rappresenta dunque un passo audace nell’evoluzione della tecnologia applicata alla mobilità, come si poteva presupporre. Urtopia sta per offrire un’esperienza di guida interattiva, intelligente e senza precedenti.